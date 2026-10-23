Introduzione
Dai docenti al personale ATA: per la maggior parte dei dipendenti della scuola con contratto a tempo indeterminato o annuale oggi, 23 ottobre, è previsto l'accredito dello stipendio visibile sul cedolino NoiPa, lo strumento che consente ai lavoratori delle amministrazioni pubbliche di verificare, ogni mese, la situazione retributiva.
Quello che devi sapere
Emissione speciale per supplenti brevi e saltuari
Il pagamento per supplenti brevi e saltuari segue invece un calendario differenti con un'emissione speciale già effettuata lo scorso 16 ottobre e l'accredito previsto per martedì 27. Per le rate pregresse comprese nell'emissione urgente del 13 ottobre scorso, la data di pagamento è indicata per oggi a condizione che risultino liquidate o in fase di liquidazione. Un'attenzione in più va posta per neoassunti e dipendenti con contratto annuale perché l'inserimento nella rata dipende anche dalla registrazione e dalla lavorazione del contratto.
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Novità da cercare
Rispetto al cedolino di settembre, lo stipendio tabellare nella scuola in arrivo non include aumenti generalizzati per il mese in corso. Differenze possono tuttavia materializzarsi su singole voci retributive come conguagli, trattenute e competenze accessorie.
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Come controllare il pagamento
L'accredito in arrivo è visibile nella sezione "pagamenti", accessibile sull'area personale NoiPa. Una volta che la rata risulta liquidata, il dettaglio segnala la data di riscossione con il giorno previsto per il bonifico. Per eventuali richieste di assistenza sui servizi, NoiPa rende disponibile un apposito modulo di contatto raggiungibile sempre dall'area personale oppure dall'app ufficiale.
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Come effettuare l'accesso su NoiPa
Per consultare il cedolino bisogna autenticarsi con Spid, Cie o Cns, entrare nella sezione “Servizi” e selezionare “Consultazione cedolini”. Una volta scelta la mensilità, il documento può essere visualizzato e scaricato in Pdf.. La pubblicazione avviene generalmente nella seconda metà del mese, prima della data prevista per l'accredito dello stipendio.
La piattaforma NoiPA
È utile ricordare come NoiPA sia la piattaforma dedicata alla gestione del personale della pubblica amministrazione. È stata realizzata dal Dipartimento dell'Amministrazione Generale del personale e dei servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tra i vari compiti assolti dalla piattaforma ci sono anche quelli legati alla gestione di stipendi, adempimenti fiscali e quelli legati alle pensioni.
Cosa include il cedolino
Il cedolino è composto da una struttura standard che prevede due diverse parti, in una o più pagine fisiche a seconda della quantità di informazioni da prospettare. La prima parte contiene le informazioni riepilogative. Mentre la seconda parte include gli elementi di dettaglio riepilogati nella prima pagina.
Come leggere il documento
Il cedolino è suddiviso in diverse aree:
- Nella parte superiore sono riportati i dati dell'amministrato, tra cui nome, cognome, codice fiscale e numero di partita, insieme alle informazioni sulla sede di servizio, sulla qualifica e sull'inquadramento contrattuale. Viene indicata anche la natura del rapporto, a tempo indeterminato o determinato;
- La parte centrale contiene il dettaglio delle competenze e delle ritenute. Le prime comprendono le somme maturate dal dipendente, mentre le seconde indicano gli importi sottratti alla retribuzione;
- Nella sezione finale sono invece riepilogati il netto da pagare, le coordinate bancarie utilizzate per l'accredito e i dati progressivi relativi agli imponibili fiscali e previdenziali.
Le componenti dello stipendio
La retribuzione lorda comprende una componente fissa e continuativa, a partire dallo stipendio tabellare, il cui valore dipende dall'inquadramento professionale e dall'anzianità di servizio. Può essere presente anche l'Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC), riconosciuta nei periodi che precedono il rinnovo del contratto. A queste somme si possono aggiungere indennità, compensi accessori, straordinari e altri importi legati a specifiche attività o incarichi. La composizione della busta paga varia quindi in funzione del profilo professionale, del contratto applicato e delle eventuali prestazioni aggiuntive.
Convenzione NoiPa
Partendo dal cedolino, docenti e personale ATA possono valutare inoltre la richiesta di prestito con delega in convenzione NoiPa. Come previsto dall'accordo con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il finanziamento a tasso fisso offre condizioni economiche vantaggiose richiedibile anche con una cessione del quinto già in corso. Per i dipendenti amministrati da NoiPa, la convenzione fino a 75mila euro, in base al quinto massimo cedibile, prevede piani di rimborso in 10 anni e possibilità di richiedere importi, anche elevati, per esigenze familiari e personali senza giustificativi di spesa.
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