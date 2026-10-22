Draghi ha poi ribadito: "Se mi chiedete se la Bce interverrà per ridurre gli spread sui mercati, osservate bene questi differenziali: essi rappresentano, in sostanza, un nuovo prezzaggio del rischio fiscale e politico. In altre parole, almeno per il momento, ritengo che la soglia necessaria per far scattare un intervento della Bce sia piuttosto elevata". Secondo l’ex premier, la Bce non dovrebbe intervenire per diverse ragioni: "Una di queste è l'inflazione, che peraltro è ulteriormente aumentata secondo gli ultimi dati. Il secondo motivo è che gli strumenti disponibili per un intervento possono essere utilizzati solo in presenza di due condizioni. La prima è il contagio e, francamente, non riscontriamo un contagio significativo in tutta Europa". E "la seconda condizione, forse la più importante, riguarda un eventuale malfunzionamento del meccanismo di trasmissione: i banchieri centrali parlano di un'alterazione nei mercati del credito. Non riscontriamo nulla di tutto ciò, anzi, gli ultimi dati sui flussi di credito indicano che l'erogazione di prestiti bancari è aumentata".