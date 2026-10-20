Smartphone, boom dei prezzi: pesano AI e crisi dei chip di memoria

Samsung ha mantenuto la sua posizione di vertice con una quota di mercato del 23%, aiutata dalla domanda per la serie Galaxy Z Fold8 e dalle forniture di componenti stabili per i suoi dispositivi di fascia media. Le spedizioni sono scese del 3% rispetto all'anno precedente durante il trimestre. La quota mercato di Apple ha raggiunto il 22%, superando il 20% per la prima volta in un terzo trimestre, nonostante un calo anno su anno delle spedizioni. L'assenza di un modello base di iPhone 18 ha portato a un riempimento del canale del mese di lancio più piccolo rispetto alla gamma completa di iPhone 17 un anno prima, ha detto Counterpoint. OPPO e vivo registrano cali di spedizione di oltre il 20%, con la loro quota di mercato in calo rispettivamente al 9% e all'8%. Xiaomi ha visto un calo di oltre il 30%, riducendo la sua quota di mercato al 12% mentre l'azienda riduceva l'esposizione a dispositivi a basso prezzo e ad alcuni mercati esteri per proteggere i margini.