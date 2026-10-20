Smartphone, boom dei prezzi: pesano AI e crisi dei chip di memoria

Introduzione
Secondo le stime di Counterpoint Research, i prezzi al dettaglio globali degli smartphone sono aumentati del 20% finora nel 2026. Le spedizioni sono diminuite in parallelo sempre del 20% su base annua nel terzo trimestre dell’anno, toccando il livello più basso dal 2012. Ma quali sono le cause?
Quello che devi sapere
I motivi dei rincari
L'impennata dei costi dei chip di memoria e la carenza di approvvigionamento hanno messo sotto pressione i produttori e spinto i prezzi verso l’alto. L'aumento dei prezzi per i componenti di memoria si lega ai progetti di infrastrutture di intelligenza artificiale che hanno aumentato i costi di produzione e spinto i produttori ad aumentare i prezzi al dettaglio, tagliare le spedizioni e dare priorità alla redditività rispetto ai volumi.
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L’impatto dell’IA
La crescente domanda di memorie da parte dei data center per l’IA sta riducendo le forniture destinate all’elettronica di consumo, facendo schizzare i costi di produzione e i prezzi finali. La corsa alle risorse significa maggiore costo dei componenti, con i produttori di smartphone costretti a traslare una parte dei rincari sui consumatori.
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Consumatori cambiano abitudini
L'analista senior di Counterpoint Shilpi Jain ha spiegato che “il terzo trimestre 2026 è stato il secondo trimestre consecutivo a prendere tutto il peso della crisi della memoria. L'estrema carenza di memoria sta spingendo il mercato degli smartphone in una fase più selettiva, rimodellando persino il comportamento dei consumatori. Ora tengono i loro dispositivi più a lungo del previsto, considerando sempre più i modelli ricondizionati e dando priorità ai dispositivi di valore più elevato”.
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A rischio gli smartphone economici
Paradossalmente questa crisi sta impattando sul mercato degli smartphone economici. I produttori possono avere maggiori margini per assorbire o trasferire un rincaro su uno smartphone di fascia alta, mentre la spesa aggiuntiva può pesare di più un dispositivo economico. Così molte aziende produttrici stanno rivedendo le gamme eliminando modelli entry level o aumentandone i prezzi. Una strategia che svantaggia chi dispone di un budget limitato e rischia di non potersi permettere più nemmeno i telefoni di fascia bassa.
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Le quote di mercato
Samsung ha mantenuto la sua posizione di vertice con una quota di mercato del 23%, aiutata dalla domanda per la serie Galaxy Z Fold8 e dalle forniture di componenti stabili per i suoi dispositivi di fascia media. Le spedizioni sono scese del 3% rispetto all'anno precedente durante il trimestre. La quota mercato di Apple ha raggiunto il 22%, superando il 20% per la prima volta in un terzo trimestre, nonostante un calo anno su anno delle spedizioni. L'assenza di un modello base di iPhone 18 ha portato a un riempimento del canale del mese di lancio più piccolo rispetto alla gamma completa di iPhone 17 un anno prima, ha detto Counterpoint. OPPO e vivo registrano cali di spedizione di oltre il 20%, con la loro quota di mercato in calo rispettivamente al 9% e all'8%. Xiaomi ha visto un calo di oltre il 30%, riducendo la sua quota di mercato al 12% mentre l'azienda riduceva l'esposizione a dispositivi a basso prezzo e ad alcuni mercati esteri per proteggere i margini.
Cosa aspettarsi per i prossimi mesi
Le prospettive per il resto del 2026 rimangono impegnative. È probabile che i tagli alla produzione, i portafogli più stretti e una maggiore attenzione ai dispositivi premium continuino, mentre i segmenti sensibili al prezzo affrontano ulteriori pressioni a causa dei prezzi più elevati dei dispositivi e della limitata disponibilità dei componenti. Una ripresa significativa dei volumi complessivi è improbabile fino a quando i costi dei componenti e le condizioni di fornitura non miglioreranno, concludono gli analisti di Counterpoint.
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