La relazione della Corte di Conti evidenzia una forte vulnerabilità territoriale, legata non solo alla gestione degli enti ma anche a fattori economici e sociali strutturali. Diverse e non omogenee le misure di sostegno adottate dalle Regioni ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Oltre l'80% dei Comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario negli ultimi cinque anni si concentra in tre regioni del Sud: Campania, Calabria e Sicilia. È quanto emerge dalla relazione della Corte dei Conti al Parlamento dedicata agli enti locali in situazione di crisi.

La concentrazione territoriale delle procedure "L'aspetto di criticità - dicono i giudici contabili - è la forte concentrazione territoriale: Sicilia, Calabria e Campania raccolgono il 63,6% delle procedure di crisi nel complesso attivate e l'80,4% dei dissesti dichiarati".