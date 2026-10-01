A Zurigo l’ex presidente del Consiglio ha tenuto una Lecture dedicata a Karl Brunner alla Banca Nazionale svizzera. L’ex numero uno della Bce ha detto: “Risanare bilanci inevitabile ma non solo con tagli e tasse. Controllo inflazione sia priorità della politica monetaria”. Poi suggerisce: “Rapida adozione dell'IA e mercato unico aumentano crescita, l'Ue metta 100 miliardi dal suo bilancio per l’IA"

L’ex presidente del Consiglio Mario Draghi ha tenuto una Lecture dedicata a Karl Brunner alla Banca Nazionale svizzera a Zurigo. Un’occasione per toccare numerosi temi economici, dalle riforme Ue all’intelligenza artificiale. "Le riforme sovranazionali sono diventate la leva più importante per la crescita. Un piano dettagliato per l'attuazione di tali riforme è stato delineato nella relazione sulla competitività dell'Europa, e gran parte di esso è contenuto nella roadmap dell’Ue”, ha detto Draghi. “La prima cosa che dobbiamo fare è attuare tale tabella di marcia. Ciò consentirà inoltre di finanziare gli investimenti di cui l'Europa ha bisogno nei settori della tecnologia, dell'energia pulita e della difesa in un momento di ristrettezze di bilancio".

Draghi sulla crescita

"La condizione di Brunner rimane valida: una banca centrale può mantenere la stabilità monetaria solo se i governi tengono sotto controllo il proprio debito. Ciò che è cambiato è il modo in cui tale condizione può essere soddisfatta. Un quadro di politica fiscale non può farcela da solo quando la crescita è debole. Più l'integrazione avanza, più saldamente la crescita può mantenersi al di sopra dei tassi di interesse e più la banca centrale sarà al riparo dalle pressioni politiche. Crescita e indipendenza si rafforzano quindi a vicenda. Una generazione fa, l'Europa si è dotata di una costituzione monetaria che ha resistito a tutte le crisi successive. Essa si fonda su una banca centrale indipendente, con una chiara priorità alla stabilità dei prezzi, e sulla disciplina di bilancio. Quel quadro rimane quello giusto", ha sottolineato Draghi, prima di concludere: "ma affinché la costituzione possa durare nel tempo, i legislatori a livello nazionale ed europeo devono ora assumersi la piena responsabilità della crescita come obiettivo dell'Unione. Se lo faranno, metteranno l'Europa sulla strada del rinnovamento".

“Risanare bilanci inevitabile ma non solo con tagli e tasse”

"Se i governi finanzieranno il proprio aumento della spesa senza ulteriori misure di risanamento o riforme, il rapporto debito/Pil medio europeo raggiungerà il 130% entro il 2040. Ponderato in base alle dimensioni delle economie, tale rapporto raggiungerà il 155%. Un certo risanamento di bilancio nel medio termine è inevitabile. Tuttavia, se questo dovesse avvenire esclusivamente attraverso tagli alla spesa e aumenti delle imposte, è improbabile che produca i risultati necessari”, ha detto Mario Draghi. Poi ha aggiunto che la “crescita dell’Eurozona è indietro rispetto ai tassi di interesse che deve affrontare”.

“Controllo inflazione sia priorità della politica monetaria”

Nel contesto attuale "cosa può fare una politica monetaria? La priorità assoluta è controllare l'inflazione. In una fase di peggioramento della dinamica del debito, i mercati inizieranno a mettere alla prova l'impegno della banca centrale. Se dovessero arrivare a dubitare che la stabilità dei prezzi abbia la precedenza sul finanziamento pubblico, il premio di inflazione tornerà, i costi di finanziamento aumenteranno e le posizioni di bilancio peggioreranno”, dice Mario Draghi. “La seconda priorità è evitare che la crescita risulti più debole di quanto dovrebbe essere”.