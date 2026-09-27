Tra gennaio e agosto il numero degli scontrini emessi è cresciuto di "circa 220 milioni rispetto allo stesso periodo di un anno prima". L’obbligo di collegamento tra registratori di cassa e Pos continua quindi a dare risultati, specialmente nel periodo estivo in cui sono stati battuti quasi 60 milioni di scontrini. A rivelarlo è il Sole 24 Ore che ricorda come nel primo semestre dell’anno si fosse registrato un incremento di 160 milioni di scontrini emessi ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Gli scontrini collegati al Pos fanno emergere 11,8 miliardi di imponibile in otto mesi. A dirlo è il Sole 24 Ore che mette in luce come l'obbligo di collegamento tra registratori di cassa e Pos, entrato in vigore ad inizio anno e pienamente operativo da marzo, continui a dare i suoi frutti. In soli otto mesi, tra gennaio e agosto, il numero degli scontrini emessi è cresciuto di "circa 220 milioni rispetto allo stesso periodo di un anno prima", facendo emergere un imponibile arrivato a "toccare quota 11,8 miliardi".

Boom in estate A trascinare la crescita è stata in particolar modo l’estate, nello specifico i mesi di luglio e agosto, che hanno portato "in dote quasi 60 milioni di scontrini in più e 2,7 miliardi ulteriori emersi". I buoni risultati seguono il trend già iniziato nel primo semestre dell’anno, quando, come ricorda il quotidiano economico, era stato registrato un incremento di 160 milioni di scontrini emessi e 9,1 miliardi di base imponibile emersa rispetto all'anno prima. Approfondimento Evasione e lavoro nero "rubano" 3.350 euro a ogni italiano

Imponibile e gettito Bisogna fare attenzione, però, a non confondere gli 11,8 miliardi emersi dagli scontrini con un automatico aumento del gettito, ovvero il ricavo complessivo che lo Stato raccoglie con le imposte o le tasse. Come sottolinea il Sole 24 Ore, infatti, i quasi 12 milioni di importi registrati non corrispondono a uguale cifra di tasse recuperate. “Prima di tutto vanno distinti i versanti - scrive il quotidiano - Quello più immediato riguarda l’Iva”. Se, ad esempio, si applicasse un’aliquota Iva media del 18%, il conto della maggiore imposta sul valore aggiunto dovuta si aggirerebbe sui 2,1 miliardi“. In Italia, però, il fisco considera anche l’Iva detraibile sugli acquisti e tiene conto degli esercenti che aderiscono al regime forfettario e che, in questo modo, non applicano l’imposta. Approfondimento Fisco, 24,8 milioni di italiani non dichiarano redditi. I dati Irpef