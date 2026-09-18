Taglio del bollo, Ue valuta misura. Giorgetti: usiamo soldi nazionali

"Il dispositivo per la ripresa e la resilienza è uno strumento basato sui risultati" e "i pagamenti agli Stati membri vengono fatti sulla base dei risultati conseguiti", dice la Commissione. "Buona parte dei fondi del Pnrr non erano gratis: sono prestiti, pagati dal bilancio dello Stato", ha spiegato il ministro dell'Economia da Dublino

La Commissione europea annuncia che valuterà la misura italiana del taglio del bollo auto dal 2027 nell'ambito dell'iter del Semestre europeo, perché il Pnrr resta "uno strumento basato sui risultati".

Per Giancarlo Giorgetti, invece, la misura è semplicemente coperta con i risparmi sui prestiti del Piano diventati ormai "soldi nazionali". Insomma "non sono risorse europee": Governo e Parlamento possono disporne "come meglio ritengono".

Bruxelles prende atto "della nuova misura adottata dal Consiglio dei ministri il 16 settembre", ha fatto sapere un portavoce della Commissione. "I servizi della Commissione valuteranno questa misura alla luce della Relazione per Paese 2026 e delle Raccomandazioni specifiche per Paese 2026, nel contesto del prossimo Semestre europeo 2027". E sulla compatibilità o meno con le regole Ue dell'uso di risorse del Pnrr rimaste inutilizzate. "Il dispositivo per la ripresa e la resilienza è uno strumento basato sui risultati" e "i pagamenti agli Stati membri vengono fatti sulla base dei risultati conseguiti".

Il ministro dell'Economia però non ha dubbi: "Buona parte dei fondi del Pnrr non erano gratis: sono prestiti, pagati dal bilancio dello Stato", ha spiegato Giorgetti da Dublino, a margine dell'Eurogruppo ed Ecofin informale. Le somme non utilizzate "evidentemente non saranno prese dall'Europa" e liberano quindi spazi di bilancio. "Sono economie rispetto a progetti che sono stati realizzati e sui quali sono rimasti dei risparmi: sono soldi nazionali, non risorse europee". Sarà quindi "una normale copertura" e parte dei 2,1 miliardi indicati arriva appunto da risorse Pnrr non utilizzate, che non potevano più essere destinate ad altri progetti perché "è scaduto il termine per poterle ricollocare". Il decreto stanzia complessivamente 2,293 miliardi per il 2027.