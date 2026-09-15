Dall'1 gennaio 2027, il limite per i redditi da lavoro dipendente e assimilati torna al suo valore ordinario di 30mila euro, stabilito originariamente dalla Legge n. 190/2014. L'incremento temporaneo a 35mila euro, introdotto per la prima volta nel 2025 e prorogato dalla Legge di Bilancio successiva (L. n. 199/2025), non è mai diventato strutturale. La verifica del requisito si effettua sui redditi percepiti nell'anno precedente. Di conseguenza, chi nel corso del 2026 supera la quota dei 30mila euro di stipendio o pensione perderà l'accesso al regime forfettario nel 2027. Restano valide le storiche eccezioni: la soglia non si applica se il rapporto di lavoro subordinato è cessato entro l'anno precedente e non si computano gli arretrati a tassazione separata.