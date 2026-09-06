Malattia, Inps: certificato retroattivo anche se visita in ambulatorio

Introduzione

È arrivata un’importante novità per i lavoratori in Italia. L’INPS ha infatti deciso di modificare il sistema che regolamenta la certificazione di malattia: da adesso infatti la tutela previdenziale è ampliata al giorno immediatamente precedente al rilascio del certificato medico anche nel caso in cui venga effettuata una visita ambulatoriale. In precedenza era possibile solo in caso di visita del medico a domicilio. Un cambiamento che l’Istituto ha spiegato sottolinenando il mutato scenario sanitario nel Paese, con particolare riferimento alla diminuzione dei medici di base e il maggior carico di lavoro che questi devono svolgere.