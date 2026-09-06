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Economia

Amazon, Busnelli: "Restituiremo l'acqua utilizzata per i data center"

Lorenzo Borga

Lorenzo Borga
©Getty

Ospite del Forum The European House - Ambrosetti a Cernobbio, il country manager di Amazon Italia assicura la massima attenzione alle tematiche ambientali legate all'intelligenza artificiale: restituzione di più di tutta l'acqua utilizzata entro il 2030 e decarbonizzazione delle attività entro il 2040. L'intervista

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