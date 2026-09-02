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Economia

Sempre più Usa vs Cina: la lezione del G20

Carlo Cottarelli

Economista
©Getty

Si è concluso il G20 dei ministri delle finanze tenuto ad Asheville, North Carolina. A voler essere ottimisti resta un fatto positivo che questi incontri continuino ad aver luogo, anche senza un comunicato finale. Ma non possono non preoccupare le divisioni crescenti tra i principali Paesi del mondo e l’ulteriore indebolimento del multilateralismo evidente anche in campo economico

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