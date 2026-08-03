Macron continua a crescere nel primo semestre 2026

Macron, brand italiano leader nello sportswear, ha chiuso il primo semestre del 2026 con un fatturato di 117,5 milioni di euro, in crescita del 9,8% rispetto ai 107 milioni registrati nello stesso periodo del 2025 e di oltre il 25% rispetto ai 93 milioni del primo semestre 2024. Il risultato conferma la solidità del percorso di crescita dell’azienda bolognese e la forza di un modello di business distintivo, capace di competere su scala globale, grazie a una presenza internazionale sempre più capillare e a una leadership consolidata nel mondo degli sport di squadra.

Nel corso della seduta dedicata all'approvazione dei risultati semestrali, il Consiglio di Amministrazione di Macron ha inoltre deliberato il pagamento degli importi maturati nell'ambito del Piano di Stock Option, che coinvolge oltre 100 dipendenti-imprenditori. Una scelta che testimonia l'impegno di Macron nel promuovere un modello di impresa fondato sulla responsabilità diffusa, sulla partecipazione e sulla condivisione del valore creato.

«La crescita del primo semestre conferma la validità della nostra visione strategica, fondata su tre elementi distintivi: la capacità di competere su scala globale, l’incontro tra innovazione, performance e stile italiano nel mondo degli sport di squadra e un modello di go-to-market innovativo che integra una rete monomarca di oltre 200 Macron Sports Hub, attivi in più di 40 Paesi, con un ecosistema digitale proprietario», ha dichiarato Gianluca Pavanello, CEO di Macron. «Il forte senso di appartenenza delle nostre persone e la responsabilità diffusa, elementi centrali del nostro modello organizzativo, trovano concreta espressione nel Piano di Stock Option, che coinvolge oltre 100 colleghi-imprenditori. La partecipazione alla creazione e alla condivisione del valore alimenta una cultura imprenditoriale che rappresenta uno dei principali fattori distintivi di Macron e uno degli elementi alla base della nostra crescita».

Nei primi sei mesi del 2026, oltre l'80% del fatturato è stato generato sui mercati esteri, confermando la capacità del brand di competere su scala globale attraverso una presenza sempre più estesa e geograficamente diversificata.

A rafforzare ulteriormente il posizionamento di Macron contribuiscono le sponsorizzazioni tecniche con club e federazioni di primo piano e Macron O.N.E., la collezione Activefashion che unisce stile contemporaneo, tessuti tecnici e naturali e design italiano.

Proseguono parallelamente gli investimenti nel Macron Campus, la sede dell’azienda a Valsamoggia, Bologna. Il quarto edificio è oggi pienamente operativo come Distribution Center 2, mentre è stata completata la realizzazione del Macron Dome, il cuore sportivo del Campus, che comprende una nuova palestra di 600 metri quadrati, un campo da basket 3x3 e un campo da padel. I prossimi interventi riguarderanno la realizzazione della caffetteria e del negozio interno. Su una superficie complessiva di oltre 115.000 metri quadrati si sviluppa così un vero e proprio ecosistema aziendale, progettato per coniugare innovazione, efficienza operativa, benessere delle persone e sostenibilità ambientale. Perché i risultati migliori nascono in luoghi belli capaci di ispirare.

Forte dei risultati conseguiti e degli investimenti realizzati, Macron affronta la seconda parte del 2026 con l’obiettivo di proseguire la propria espansione internazionale e chiudere l’esercizio con un nuovo record di fatturato, dopo i 244,6 milioni di euro registrati nel 2025.