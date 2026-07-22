Isybank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo, ha superato 3 miliardi di euro di giacenze, "elemento che denota una crescente fiducia da parte di oltre un milione di clienti per la gestione della finanza personale". Di questi, circa il 50% sono giovani nella fascia 18-25 anni che depositano ogni mese le proprie entrate e utilizzano il conto isybank per la gestione quotidiana delle spese, confermando la fintech come "punto di riferimento per l’evoluzione della finanza personale delle giovani generazioni". Isybank è nata nell’ambito della Divisione Banca dei territori guidata da Stefano Barrese. Tramite questa banca digitale, Intesa "ha creato valore per i propri clienti offrendo loro un progetto innovativo inserito nella più ampia trasformazione digitale del gruppo, che rappresenta uno dei pilastri del Piano di impresa 2026-2029", presentato dal ceo Carlo Messina.

I giovani e il risparmio

"Promuovere il valore del risparmio e la consapevolezza finanziaria attraverso strumenti digitali e semplici è una nostra priorità, in particolare verso i giovani, cui isybank dedica attenzione crescente - sottolinea Antonio Valitutti, a.d. di Isybank – proponiamo azioni e scelte per risparmiare in maniera facile e realizzare i loro progetti, dai più piccoli a quelli più importanti, accompagnandoli nell’adozione di comportamenti finanziari virtuosi. Sempre di più i nostri clienti ci scelgono come banca di riferimento, infatti, abbiamo 170mila stipendi accreditati e oltre 260mila domiciliazioni di utenze. Dati che confermano come Isybank sia sempre di più la banca di fiducia, quella con cui operano nella quotidianità e quella a cui affidare i propri risparmi per crescere insieme". L’obiettivo, conclude, è "creare valore per la nostra community e per il gruppo a cui apparteniamo, lavorando perché accessibilità e inclusione siano i valori alla base della nostra attività".