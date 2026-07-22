I dati diffusi denotano "una crescente fiducia da parte di oltre un milione di clienti per la gestione della finanza personale", come fa sapere in una nota la banca digitale di Intesa Sanpaolo
Isybank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo, ha superato 3 miliardi di euro di giacenze, "elemento che denota una crescente fiducia da parte di oltre un milione di clienti per la gestione della finanza personale". Di questi, circa il 50% sono giovani nella fascia 18-25 anni che depositano ogni mese le proprie entrate e utilizzano il conto isybank per la gestione quotidiana delle spese, confermando la fintech come "punto di riferimento per l’evoluzione della finanza personale delle giovani generazioni". Isybank è nata nell’ambito della Divisione Banca dei territori guidata da Stefano Barrese. Tramite questa banca digitale, Intesa "ha creato valore per i propri clienti offrendo loro un progetto innovativo inserito nella più ampia trasformazione digitale del gruppo, che rappresenta uno dei pilastri del Piano di impresa 2026-2029", presentato dal ceo Carlo Messina.
I giovani e il risparmio
"Promuovere il valore del risparmio e la consapevolezza finanziaria attraverso strumenti digitali e semplici è una nostra priorità, in particolare verso i giovani, cui isybank dedica attenzione crescente - sottolinea Antonio Valitutti, a.d. di Isybank – proponiamo azioni e scelte per risparmiare in maniera facile e realizzare i loro progetti, dai più piccoli a quelli più importanti, accompagnandoli nell’adozione di comportamenti finanziari virtuosi. Sempre di più i nostri clienti ci scelgono come banca di riferimento, infatti, abbiamo 170mila stipendi accreditati e oltre 260mila domiciliazioni di utenze. Dati che confermano come Isybank sia sempre di più la banca di fiducia, quella con cui operano nella quotidianità e quella a cui affidare i propri risparmi per crescere insieme". L’obiettivo, conclude, è "creare valore per la nostra community e per il gruppo a cui apparteniamo, lavorando perché accessibilità e inclusione siano i valori alla base della nostra attività".