Dal 19 luglio le grandi aziende del tessile non possono più distruggere capi, scarpe e accessori invenduti o restituiti: dovranno riutilizzarli, riciclarli o donarli. Lo prevede il regolamento Ue 2024/1781, che dal 2030 estenderà l'obbligo anche alle medie imprese. Assoutenti stima che in Europa fino al 9% dei prodotti tessili venga distrutto prima ancora di essere usato ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Le grandi imprese del settore tessile non possono più mandare al macero i capi di abbigliamento, le scarpe e gli accessori rimasti invenduti o restituiti dai clienti. Da oggi, 19 luglio, sono tenute a favorirne il riutilizzo, il riciclo o la donazione, così da assicurare ai prodotti una seconda vita. A ricordarlo è Assoutenti, che segnala come la stretta riguardi in una prima fase soltanto le grandi aziende e coinvolga dal 2030 anche le realtà di medie dimensioni.

Cosa prevede il regolamento Ue La novità arriva dal regolamento Ue 2024/1781, che introduce due misure principali. La prima è l'obbligo per le imprese di rendere pubbliche le informazioni sui volumi di prodotti invenduti smaltiti come rifiuti: quantità, peso, motivi dello smaltimento e percentuale di merce destinata al riutilizzo, al riciclo o al recupero. La seconda è il vero e proprio divieto di distruggere i prodotti di consumo rimasti invenduti. Nell'elenco dei beni tutelati rientrano indumenti e accessori di abbigliamento, calzature, cappelli e altri copricapi. Restano possibili alcune deroghe: il divieto non si applica agli articoli pericolosi, non conformi, che violino le norme sulla proprietà intellettuale, danneggiati, deteriorati, difettosi o comunque inadatti al riutilizzo. Approfondimento Spreco alimentare, come ridurre i rifiuti in cucina: 5 app da usare