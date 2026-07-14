Guido Stazi verso nomina a presidente Consob: chi è

La conferma di fonti di governo: sarà l'economista romano a guidare la Commissione nazionale per le società e la borsa, già segretario generale dal 2013 al 2017. Nel pomeriggio programmata la riunione dei ministri, per attendere che Meloni torni da Doha
Manca solo l'ufficialità del Cdm ma ormai è chiaro: il nuovo presidente della Consob sarà Guido Stazi. Lo hanno confermato nella notte fonti di governo, aggiungendo che la nomina dovrebbe avere il via libera nel Consiglio dei ministri in programma oggi, martedì 14 luglio.
Chi è Guido Stazi
Economista, segretario generale dell'Antitrust, Stazi è figura nota per la Consob, dato che n'è stato segretario generale dal 2013 al 2017. Romano, classe 1957, è stato capo di gabinetto dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Laureato in giurisprudenza alla Sapienza, è stato assistente di Politica economica alla facoltà di Giurisprudenza della stessa università e di Scienza delle finanze alla Luiss, ha insegnato Economia e politica della concorrenza nella facoltà di Scienze economiche e bancarie dell'Università di Siena ed è autore di scritti e volumi in materia di antitrust, regolazione, economia digitale. La sua firma è comparsa anche su quotidiani come Milano Finanza e il Sole 24 Ore.
Approfondimento
Consob: "Nel 2025 30 fughe da Piazza Affari per 2,5 miliardi"
Il Cdm in programma
Si attende l'approvazione del nome di Stazi da parte del Consiglio dei ministri, durante il quale si discuterà anche del ddl Sicurezza, con una nuova stretta "anti-maranza". La riunione è programmata per il pomeriggio, per attendere il rientro della presidente Giorgia Meloni, in arrivo da Doha dopo aver presenziato alla cerimonia per la morte di Al Thani.