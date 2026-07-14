Guido Stazi verso nomina a presidente Consob: chi è

Chi è Guido Stazi

Economista, segretario generale dell'Antitrust, Stazi è figura nota per la Consob, dato che n'è stato segretario generale dal 2013 al 2017. Romano, classe 1957, è stato capo di gabinetto dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Laureato in giurisprudenza alla Sapienza, è stato assistente di Politica economica alla facoltà di Giurisprudenza della stessa università e di Scienza delle finanze alla Luiss, ha insegnato Economia e politica della concorrenza nella facoltà di Scienze economiche e bancarie dell'Università di Siena ed è autore di scritti e volumi in materia di antitrust, regolazione, economia digitale. La sua firma è comparsa anche su quotidiani come Milano Finanza e il Sole 24 Ore.