Consob: "Nel 2025 30 fughe da Piazza Affari per 2,5 miliardi"

A tracciare lo scenario è la presidente vicaria della Consob, Chiara Mosca, nella relazione annuale del 2026 presentata durante l'incontro con il mercato finanziario. "La contrazione della Borsa - ha spiegato - è una tendenza diffusa a livello internazionale, in particolare in Europa". Giorgetti: "Qesta settimana ci occuperemo di Consob"
Nel 2025 sono stati 30 gli addii al listino di Piazza Affari per un totale di "circa 2,5 miliardi di capitalizzazione persa". A tracciare il quadro è la presidente vicaria della Consob, Chiara Mosca, nella relazione annuale del 2026. "La contrazione della Borsa - prosegue - è tendenza diffusa a livello internazionale, in particolare in Europa". "Nell'ultimo decennio - aggiunge - il numero di società sul mercato regolamentato è diminuito del 20% nel Regno Unito e del 46% in Francia, a fronte di un calo del 20% registrato in Italia". In questo scenario, l'integrazione dei mercati dell'Ue rappresenta "una sfida primaria che alcuni dati aggregati consentono di cogliere in tutta la sua urgenza". Intanto, il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, interpellato prorio in merito alla nomina del nuovo presidente dell'authority, a margine dell'incontro di oggi tra la Consob e il mercato, ha spiegato: "Questa settimana ce ne occuperemo".
A fine giugno Piazza Affari vale 1.209 miliardi di euro
Intanto, a fine giugno, Piazza Affari ha raggiunto 1.209 miliardi di euro di capitalizzazione. "Osservando il periodo tra il 2010 e il 2025 - spiega Mosca - lo sviluppo del mercato ha seguito, e continua a seguire, due traiettorie opposte: da un lato, un incremento della capitalizzazione per effetto della crescita dei prezzi azionari (di circa 750 miliardi), dall'altro, una perdita imputabile all'eccedenza dei delisting sulle nuove quotazioni". "Quest'ultima tendenza - sottolinea Mosca - ha registrato una forte accelerazione nell'ultimo quinquennio (con un saldo negativo di capitalizzazione di 69 miliardi). I nuovi ingressi sul mercato regolamentato - rileva - sono stati del tutto assenti".
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Consob incontra il mercato
I dati sono stati presentati durante l'incontro annuale della Consob con il mercato finanziario che, come consueto, si è svolto a Milano a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana. In prima fila, oltre a Giorgetti, il sottosegretario dello stesso dicastero, Federico Freni, il viceministro, Maurizio Leo e il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia. Tra gli altri in platea il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, il presidente di Banco Bpm, Massimo Tononi, l'ad di Bper, Gianni Franco Papa, il presidente di Unicredit, Pier Carlo Padoan. E poi ancora il presidente di Generali, Andrea Sironi, il presidente di Mediolanum, Giovanni Pirovano, il presidente di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, il presidente di Cdp, Giovanni Gorno Tempini, la presidente di Tim, Alberta Figari, il presidente di Prometeia, Angelo Tantazzi, l'a.d di Eni, Claudio Descalzi, il responsabile Wealth Management Divisions di Intesa Sanpaolo, Tommaso Corcos.
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