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Borse oggi 13 luglio, Piazza Affari ed Europa aprono in calo: prezzo petrolio in rialzo

Economia
©IPA/Fotogramma

Mercati in recupero con acquisti concentrati su energia e tlc: Milano guida i listini con Ftse Mib a +0,3%. Inwit, Fineco, Eni e Moncler segnano i rialzi più consistenti, mentre Londra, Parigi e Francoforte avanzano in modo più contenuto

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La settimana si apre in salita per i mercati. Gli attacchi del fine settimana tra Stati Uniti e Iran e le versioni contrastanti sull'apertura dello stretto di Hormuz riportano gli investitori a guardare con preoccupazione alla situazione nel Golfo Persico. (SEGUI LA LIVE PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Borse europee in calo, Milano recupera

Le piazze europee partono deboli sulle tensioni geopolitiche, ma il rialzo dei dei titoli dell'energia attenua le perdite. Milano azzera il calo (Ftse Mib +0,01%) con Eni in rialzo del 2,3 per cento. Francoforte (-0,1%) e Parigi (-0,28%) riducono la flessione, Londra resta poco variata (-0,07%). A Piazza Affari, come nel resto d'Europa, tornano protagonisti i titoli del comparto energetico: Eni, Saipem e Tenaris avanzano già dai primi scambi, sostenuti dal recupero del del greggio. Bene Fineco, spinta da indiscrezioni su un interesse da parte di Unicredit, mentre resta debole Stellantis.

Borse europee in recupero

A metà mattinata, le borse europee invertono rotta e recuperano terreno, passando in rialzo con acquisti concentranti su energia e tlc. Milano resta la migliore (Ftse Mib +0,3%) con Inwit in rialzo del 2,49%, Fineco del 2%, Eni dell'1,83% e Moncler dell'1,8 per cento. Londra e Parigi guadagnano lo 0,14%, Francoforte lo 0,17 per cento.

Petrolio in forte rialzo

Prezzo del petrolio in aumento sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna ad agosto sale a 74,66 dollari al barile (+4,55%), mentre il Brent con consegna a settembre è scambiato a 79,41 dollari al barile (+4,47%)

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