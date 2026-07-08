Prezzo benzina e diesel oggi, nuovi aumenti carburanti

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - mercoledì 8 luglio 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,855 euro al litro per la benzina (1,852 euro al litro ieri) e 1,941 euro al litro per il gasolio (1,935 euro ieri)

In rialzo costante i prezzi dei carburanti dallo scorso 3 luglio quando è saltato lo sconto sulle accise. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - mercoledì 8 luglio 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,855 euro al litro per la benzina (1,852 euro al litro ieri) e 1,941 euro al litro per il gasolio (1,935 euro ieri). Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,945 euro al litro per la benzina (1,940 euro al litro ieri) e 2,023 euro al litro per il gasolio (2,012 ieri).