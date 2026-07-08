Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Prezzo benzina e diesel oggi, nuovi aumenti carburanti: gasolio supera i 2 euro al litro

Economia

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - mercoledì 8 luglio 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,855 euro al litro per la benzina (1,852 euro al litro ieri) e 1,941 euro al litro  per il gasolio (1,935 euro ieri)

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

In rialzo costante i prezzi dei carburanti dallo scorso 3 luglio quando è saltato lo sconto sulle accise. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - mercoledì 8 luglio 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,855 euro al litro per la benzina (1,852 euro al litro ieri) e 1,941 euro al litro  per il gasolio (1,935 euro ieri). Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,945 euro al litro per la benzina (1,940 euro al litro ieri) e 2,023 euro al litro per il gasolio (2,012 ieri). 

FOTOGALLERY

Ansa/Sky TG24

1/18
Economia

Iran, gli effetti a lungo termine e i costi della crisi energetica

Gli aerei rischiano davvero di rimanere senza carburante? Riusciremo mai a sostituire il petrolio del Golfo? Perché il prezzo della benzina scende meno di quello del greggio? A questi e ad altri quesiti ha provato a rispondere l'ultima puntata di 'Numeri', approfondimento di Sky TG24, andata in onda il 10 aprile

Vai alla Fotogallery

Economia: Ultime notizie

Prezzo benzina e diesel oggi, nuovi aumenti carburanti

Economia

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati...

Bonus Inps under 35, il 10 luglio scade il riesame dei rigetti

Economia

Per chi ha ricevuto un esito negativo sulla domanda del bonus destinato ai giovani under 35 che...

Caldo record, in Europa i ventilatori battono i condizionatori: i dati

Economia

In vista dell'estate 2026, grossisti e catene della distribuzione europei stanno modificando in...

Alcune persone acquistano dei ventilatori a Napoli, 18 giugno 2024. Confermata sull'Italia l'avanzata dell'anticiclone africano che porterÃ  un picco di caldo tra mercoledÃ¬ 19 e venerdÃ¬ 21 giugno in alcune aree con temperature anche oltre 12 gradi sopra la norma climatologica. ANSA / CIRO FUSCO (Canicola, caldo, calore, estate) // A man and a woman carriy a fan bought in a shop in Naples, Italy, 18 June 2024. The African anticyclone arrives in Italy which will bring a peak of heat between Wednesday 19 and Friday 21 June in some areas with temperatures even more than 12 degrees above normal climatological. ANSA/ CIRO FUSCO

Mondiali 2026, le squadre con i maggiori ricavi dagli sponsor tecnici

Economia

Nel calcio moderno la divisa ufficiale non rappresenta soltanto un elemento tecnico o...

3E4X40G Toronto, ON, Canada - March 28, 2026: The Trionda football is on the grass, ready for the opening match.

Controlli fisco, stop alle notifiche dell'Agenzia Entrate ad agosto

Economia

Sotto l'ombrellone molti contribuenti italiani non riceveranno, almeno per qualche giorno, le...

Economia: I più letti