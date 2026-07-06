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Microsoft taglierà 4.800 posti di lavoro, divisione Xbox perderà 20% personale

Economia
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La divisione legata al gaming taglierà 3.200 posti di lavoro entro l'anno fiscale 2027, ha scritto l'amministratore delegato di Xbox, Asha Sharma, in un'e-mail ai dipendenti

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Microsoft taglierà 4.800 posti di lavoro, pari al 2,1% della sua forza lavoro, con la divisione Xbox che perderà circa un quinto del suo personale, nell'ambito dell'ultimo tentativo del colosso del software di ridurre i costi nell'era dell'intelligenza artificiale. "Il modo in cui la tecnologia viene creata, implementata e utilizzata si sta trasformando più velocemente che in qualsiasi altro momento della mia permanenza qui", ha scritto Amy Coleman, responsabile delle risorse umane di Microsoft, in un messaggio ai dipendenti, secondo quanto riportato dalla Cnbc. La divisione Xbox taglierà 3.200 posti di lavoro entro l'anno fiscale 2027, ha scritto l'amministratore delegato di Xbox, Asha Sharma, in un'e-mail ai dipendenti, precisando che 1.600 posizioni saranno eliminate lunedì. In avvio di giornata, il titolo di Microsoft cede il 2%.

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