Sciopero aerei 5 luglio, diritti passeggeri e come chiedere rimborso

Introduzione

Giornata complicata per il trasporto aereo che vede in corso diversi scioperi con conseguenze su tutto il settore. A incrociare le braccia, a livello nazionale, sono il personale delle aziende del comparto aereo, aeroportuale e dell’indotto aderente. RimborsoAlVolo ha segnalato che, nei primi mesi del 2026, sono già 15 gli scioperi che hanno interessato aeroporti e velivoli creando inevitabili disagi a milioni di passeggeri. Grazie alle normative europee che proteggono i passeggeri, in particolare il Regolamento CE 261/2004, i viaggiatori rimasti a terra sono tutelati e possono chiedere indennizzi o rimborsi.