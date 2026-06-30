Scade oggi, 30 giugno 2026, il termine per il versamento del saldo relativo al 2025 e del primo acconto per il 2026 della cosiddetta "tassa etica", spesso indicata nel dibattito pubblico come "porno tax". Si tratta di un'addizionale del 25% applicata in Italia sui redditi che derivano dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico o di incitamento alla violenza. Introdotta con la legge di bilancio per il 2006 e in seguito rivista, è tornata al centro del dibattito dopo alcuni chiarimenti del Fisco che ne hanno ampliato la platea.

Chi deve pagarla

Per anni l'imposta ha riguardato soprattutto le case di produzione cinematografica, i distributori e l'editoria cartacea. L'arrivo delle piattaforme digitali fondate su abbonamenti e mance, come OnlyFans, Fansly o Patreon, ha però trasformato il settore, riempiendolo di decine di migliaia di singoli creator indipendenti. Con l'interpello n. 285/2025, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la tassa va versata anche da chi opera in regime forfettario. La risposta smentisce chi riteneva che l'imposta sostitutiva unica del forfettario (al 5% o al 15%) escludesse questo tipo di addizionale: il 25% si calcola comunque sulla base imponibile ridotta del regime, con un impatto economico significativo per i piccoli e medi creator italiani.

In sintesi, sono tenuti al pagamento i soggetti Irpef che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico o di incitamento alla violenza. Per chi rientra negli indici sintetici di affidabilità fiscale e dichiara ricavi o compensi entro i limiti previsti, i versamenti in scadenza il 30 giugno possono essere effettuati entro il 20 luglio 2026 senza maggiorazioni. Il differimento vale anche per chi partecipa a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, in possesso dei requisiti.