Cronaca

Verifica dell'età sui siti porno: cosa non torna

Simone Cosimi
©Getty

Doppio anonimato, zero risultato. Dal 12 novembre l’Agcom richiede che i gestori verifichino la maggiore età degli utenti, usando un sistema basato sul “doppio anonimato”. Eppure nulla di concreto è cambiato: le piattaforme restano aperte ai minorenni, perché non è stato predisposto un meccanismo realmente operativo che consenta ai cittadini di ottenere quel codice anonimo e ai siti di riceverlo. Perché istituzioni, agenzie e piattaforme non hanno collaborato per tempo?

