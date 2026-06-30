Prezzo benzina e diesel, Urso convoca compagnie petrolifere al Mimit

"Siamo pronti a realizzare tutte le misure necessarie per aiutare e sostenere famiglie, consumatori e imprese in questa fase così precaria e difficile per quanto riguarda i prezzi dell'energia", ha spiegato il ministro. "Decideremo anche alla luce dell'andamento del negoziato che è tuttora in corso, pronti a intervenire se necessitano altre misure", ha aggiunto

"I prezzi dei carburanti sono scesi da oltre 20 giorni gradualmente, e direi che il costo in Italia è in linea con gli altri principali Paesi europei, anzi, in alcuni casi è migliore. Però noi siamo pienamente consapevoli di quale sia l'incertezza e di quello che sta accadendo nel Golfo. E quindi ho convocato nuovamente le compagnie petrolifere, per richiamarle alla loro responsabilità nell'adeguare più velocemente possibile il prezzo dei carburanti all'andamento dei mercati". A dirlo è stato il ministro delle Imprese del made in Italy, Adolfo Urso, nella giornata di ieri.

"Pronti a mettere in campo altre misure a sostegno delle famiglie"

"Abbiamo sempre detto sin dall'inizio che siamo pronti a realizzare tutte le misure necessarie per aiutare e sostenere famiglie, consumatori e imprese in questa fase così precaria e difficile per quanto riguarda i prezzi dell'energia", ha proseguito Urso. "Quindi decideremo anche alla luce dell'andamento del negoziato che è tuttora in corso, pronti a intervenire se necessitano altre misure. Cautela, responsabilità e tempestività: questa è stata la strategia che ha messo in campo il governo di Giorgia Meloni, e che ha funzionato".

Presenti i rappresentanti delle principali compagnie petrolifere

L'incontro si terrà oggi alle ore 17.30, a Palazzo Piacentini, alla presenza dei rappresentanti delle principali compagnie petrolifere attive in Italia: Api-Ip, Eni, Q8 e Tamoil. La riunione, ha spiegato il ministero, "avrà la finalità di fare il punto sull'andamento dei prezzi dei prodotti petroliferi e dei carburanti a seguito del Memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran e del conseguente riavvio dei flussi commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz".