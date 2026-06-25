Barberino’s, il brand italiano si espande in Nord America

La nota catena che porta nel mondo l'arte di prendersi cura di sé si allarga ancora con nuovi punti vendita, scouting e corner esperienziali negli Stati Uniti. Con la convinzione che in un mercato in cui la distribuzione di lusso si interroga sul proprio valore aggiunto rispetto all'online, l'esperienza in punto vendita torna a essere l'elemento discriminante ascolta articolo

A due anni dal debutto statunitense, Barberino's annuncia un nuovo capitolo della propria espansione nordamericana. Il brand italiano del grooming maschile che porta nel mondo l'arte italiana di prendersi cura di sé si allarga negli Stati Uniti, tra nuovi punti vendita, uno scouting attivo in Florida e l'apertura di corner esperienziali nei più prestigiosi department store americani, e approda in Canada.

I due nuovi store di New York saranno a Midtown Sul fronte newyorkese, Barberino’s rafforza ulteriormente la propria presenza a Midtown, il cuore economico e simbolico della città. Dopo l'apertura dello store di Madison Avenue (53rd Street) e del Rockefeller Center, il brand è pronto ad alzare il sipario su altre due location di assoluto prestigio: Grand Central Terminal, capolavoro Beaux-Arts e snodo ferroviario tra i più iconici e frequentati al mondo, e Columbus Circle, che si preannuncia come il più bello e ambizioso store mai realizzato da Barberino’s. A partire dal 2027 poi il perimetro dell'espansione statunitense si allargherà oltre Manhattan. Barberino’s ha infatti avviato un'attività di scouting in Florida e Nevada, dove sta monitorando sia nuovi sviluppi real estate sia location esistenti coerenti con il posizionamento del brand. L’obiettivo sul lungo periodo è dare vita a flagship store nelle principali città americane, selezionati con la stessa cura con cui si sceglie una bottega artigianale d'eccellenza. Vedi anche I brand italiani che valgono di più: Enel supera Gucci. La classifica

Gli accordi con i grandi player della distribuzione americana Il brand, in fase di consolidamento sul mercato americano, si inserisce inoltre in un percorso di espansione sostenuto da accordi con alcuni tra i principali player della distribuzione statunitense. La cui testa di ponte è la New York area, a partire da Bloomingdale's, il department store che ha fatto la storia del lancio di nuovi brand, dove sono già attivi i primi corner in formato pop-up esperienziale nelle location di New York, Long Island e New Jersey. Ai blocchi di partenza anche Saks Fifth Avenue, tempio del lusso americano, nella sua sede più iconica sulla Fifth Avenue, con uno shop-in-shop in cui, da luglio, i clienti potranno vivere l'esperienza Barberino's in uno spazio brandizzato a 360 gradi. Per la stagione autunnale sono invece in corso conversazioni avanzate con altri retailer nazionali, nell'ottica di un rollout progressivo che toccherà gran parte del territorio americano attraverso il format "wellness on the go". A completare il quadro, i prodotti Barberino’s sono già sbarcati anche nei più iconici independent store americani, tra cui The Hive a West Palm Beach, Stanley Korshak a Dallas, Martin Patrick 3 a Minneapolis e Laurel Supply a West Hollywood, a cui se ne aggiungeranno altri altrettanto prestigiosi nel corso dell’autunno. Leggi anche Quanti europei lavorano per aziende multinazionali?