Economia Regno Unito, in 10 anni la Brexit è costata il 6-8% del Pil

"In secondo luogo - prosegue il documento - la minore domanda futura prevista di beni e servizi ha ridotto gli investimenti e, soprattutto, la crescita dell'occupazione. In terzo luogo, la produttività all'interno delle imprese ha risentito della riduzione dell'innovazione, dei minori investimenti in tecnologie informatiche e del tempo del management dedicato alla preparazione alla Brexit. Quasi il 10% dei direttori finanziari ha dichiarato di aver dedicato sei ore o più a settimana alla pianificazione della Brexit tra il 2017 e il 2020. Infine, la produttività è diminuita perché le imprese più produttive e con una maggiore esposizione internazionale sono state colpite in modo sproporzionato, con conseguenti effetti negativi sulla riallocazione delle risorse".