Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Dieci anni dalla Brexit - Viaggio a Manchester, culla della crescita in Uk

Mondo
Tiziana Prezzo

Tiziana Prezzo

Per i dieci anni del referendum sulla Brexit, ci siamo spostati da Boston, epicentro del leave, a Manchester, la realtà urbana più in crescita di tutto il Regno Unito e che 10 anni fa si espresse per il Remain. Il suo sindaco, Andy Burnham, è impegnato in una corsa elettorale che venerdì mattina potrebbe aprirgli la strada per Downing street. Il servizio è dell'inviata Tiziana Prezzo 

TAG:

Prossimi video

Sky TG24, Timeline, ultimo giorno di G7. Centrali accordo Usa-Iran e Ucraina. La conferenza stampa di Meloni

Mondo

Sky TG24, Timeline, ultimo giorno di G7, che non può più essere il consesso dei “Grandi della Terra”

Mondo

Sky TG24, Timeline, ultimo giorno di G7. Tajani risponde al question time alla Camera

Mondo

Dieci anni da Brexit - Viaggio a Manchester, culla della crescita Uk

Mondo

Dieci anni dalla Brexit, crisi del governo Starmer - Sky TG24 Mondo

Mondo

Mosca, attacchi di droni ucraini: fumo dalla raffineria

Mondo