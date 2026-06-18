Dieci anni da Brexit - Viaggio a Manchester, culla della crescita Uk

Per i dieci anni del referendum sulla Brexit, ci siamo spostati da Boston, epicentro del leave, a Manchester, la realtà urbana più in crescita di tutto il Regno Unito e che 10 anni fa si espresse per il Remain. Il suo sindaco, Andy Burnham, è impegnato in una corsa elettorale che venerdì mattina potrebbe aprirgli la strada per Downing street. Il servizio è dell'inviata Tiziana Prezzo