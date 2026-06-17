Un sondaggio interno e anonimo tra i membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di sorveglianza rivela una situazione più grave del previsto. Sei manager su nove giudicano l'azienda a rischio di sopravvivenza e tutti chiedono un cambiamento radicale di strategia

I vertici di Volkswagen temono per la stessa esistenza del gruppo. È quanto emerge da un sondaggio interno e anonimo condotto tra i membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di sorveglianza, i cui risultati sono stati resi noti per la prima volta da un'inchiesta della rivista economica "Manager magazin". Il quadro che ne esce è quello di una crisi più profonda di quanto si ritenesse finora, e arriva subito dopo una trimestrale segnata dal segno meno su quasi tutti i principali indicatori.

Il sondaggio interno

L'indagine era stata pensata per misurare la coesione del management. A rispondere, in forma anonima, sono stati i componenti dei due organi di governo dell'azienda. Il punto su cui i vertici si sono trovati più concordi riguarda la gravità della situazione: tutti la considerano estremamente critica.