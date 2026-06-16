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La Germania respinge l'offerta di Unicredit per Commerzbank

Economia

Lo comunica l'Agenzia del governo tedesco per le Finanze in una nota. L'offerta non è stata ritenuta economicamente fattibile in quanto non prevedeva un premio adeguato rispetto al prezzo delle azioni di Commerzbank

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Il governo federale tedesco respinge l'ops di UniCredit  su Commerzbank. Lo comunica l'Agenzia del governo tedesco per le Finanze in una nota. "Il comitato direttivo interministeriale, responsabile delle decisioni relative agli investimenti del Fondo di stabilizzazione dei mercati finanziari, ha respinto l'attuale offerta di UniCredit  per lo scambio di azioni di Commerzbank", si legge nel comunicato.

I motivi del diniego

L'offerta non è stata ritenuta economicamente fattibile in quanto non prevedeva un premio adeguato rispetto al prezzo delle azioni di Commerzbank.  Il governo sostiene l'indipendenza dell'istituto di credito visto il "ruolo vitale" nel finanziamento dell'economia tedesca e delle pmi, oltre a essere fondamentale per Francoforte come centro finanziario. "È essenziale garantire che entrambi questi aspetti continuino a essere mantenuti in futuro"

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