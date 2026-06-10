Wizz Air, accordo con Starlink: voli con internet ad alta velocità a bordo. Cosa cambiaEconomia
Introduzione
Sta per arrivare una importante novità nel mercato aereo delle compagnie low cost: i satelliti di Starlink infatti sono destinati a raggiungere in Europa anche i clienti che si affidano alle società che offrono prezzi più bassi. A introdurre la connettività della società di Elon Musk a bordo, a partire dal 2027, sarà la compagnia Wizz Air: sarà la prima a farlo tra quelle che rientrano nella categoria delle low cost, anche se non si tratta di una ‘prima’ in assoluto per il mercato aereo.
Quello che devi sapere
Le ragioni dietro all’intesa
Ma perché Wizz Air ha deciso di rivolgersi a Starlink? Una nota della compagnia ha spiegato che per anni “una connettività di alta qualità a bordo è stata considerata un privilegio riservato ai passeggeri delle classi premium”. E dunque con questa mossa “Wizz Air cambia le regole del gioco”, scegliendo l'azienda di Elon Musk per portare internet di qualità all’interno dei propri aeromobili.
Leggi anche: Voli, prezzi in aumento per i costi del jet fuel: rischi per viaggiatori e compagnie aeree
Le tempistiche dell’accordo
Per quanto riguarda invece le tempistiche, l’installazione del sistema è prevista a partire dal 2027. Dall’anno prossimo dunque tutti gli aeroplani di nuova generazione della flotta Wizz Air avranno una connessione internet ad alta velocità e bassa latenza a oltre 9.000 metri di quota, indipendentemente dalla rotta seguita o dalla destinazione da raggiungere.
Wizz Air e Starlink insieme
Ian Malin, Chief commercial officer di Wizz Air, ha spiegato così le ragioni che hanno spinto l’azienda a siglare l’intesa: “Il trasporto aereo ultra-low-cost ha sempre avuto l’obiettivo di rendere le opportunità accessibili a un numero sempre maggiore di persone. Nel 2027 porteremo questa filosofia nell’era spaziale”. Da parte sua Jason Fritch, Vice President of Starlink Enterprise Sales di SpaceX, ha detto: “Siamo entusiasti di portare Starlink a bordo degli aeromobili Wizz Air e di trasformare l’esperienza di viaggio per milioni di passeggeri”.
Gli altri accordi di Starlink
L’intesa raggiunta tra Wizz Air e Starlink, nonostante sia una ‘prima’ per il settore delle low cost, come detto non è una novità assoluta: Lufthansa - e di conseguenza anche Ita Airways sua controllata - ha infatti annunciato l'introduzione del Wi-Fi targato Elon Musk a partire da quest’anno. E non è la sola: tra gli altri accordi di Starlink in Europa ci sono infatti anche Air France, Scandinavian Airlines (Sas) e airBaltic.
L’accordo con Lufthansa
Per quanto riguarda Lufthansa, la società aveva annunciato a gennaio che a partire da quest'anno avrebbe dotato tutti i circa 850 aeroplani del gruppo di accesso a Internet a banda larga ad alta velocità. Il sistema sarà implementato sia sulla flotta già esistente, sia su tutti i nuovi aerei in arrivo. Il gruppo tedesco in un comunicato aveva anche precisato che il servizio offerto da Starlink sarebbe stato gratuito per tutti i clienti fidelizzati, indipendentemente dalla classe in cui si viaggia.
Quando arriverà Starlink su Lufthansa
Dieter Vranckx, Chief Commercial Officer del Gruppo Lufthansa, aveva spiegato: “Nel nostro anno anniversario, in cui celebriamo il 100 compleanno di Lufthansa, abbiamo deciso di introdurre una nuova soluzione Internet ad alta velocità di Starlink per tutte le nostre compagnie aeree. Il Gruppo Lufthansa compie il passo successivo e stabilisce una tappa fondamentale per l'esperienza di viaggio premium dei nostri clienti”. Secondo la tabella di marcia della compagnia, l'introduzione graduale di Starlink a bordo degli aeromobili del Gruppo Lufthansa prenderà il via nella seconda metà del 2026 ed entro il 2029 l'intera flotta sarà dotata della nuova offerta di connettività.
Lo scontro tra Starlink e Ryanair
In ogni caso, non tutti in Europa si sono dichiarati fan di Starlink. Lo scorso gennaio infatti Ryanair, per voce del suo amministratore delegato Michael O'Leary, aveva dichiarato che non avrebbe installato la tecnologia sui propri aerei poiché non l’aveva ritenuta conveniente. E questo aveva innescato anche un battibecco social con lo stesso Elon Musk: lo scontro era degenerato in una serie di insulti tra i due, che era stato sfruttato dallo stesso O'Leary per una campagna pubblicitaria sul prezzo contenuto dei biglietti. Secondo Ryanair il wi-fi di Musk sarebbe stato troppo costoso, e l’azienda avrebbe dovuto fa ricadere gli aumenti sui clienti che sarebbero poco interessati a internet per tratte molto corte.
Leggi anche: Viaggi aerei, dal vicino chiacchierone agli applausi: cosa odiano gli italiani (e cosa no)