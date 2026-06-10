In ogni caso, non tutti in Europa si sono dichiarati fan di Starlink. Lo scorso gennaio infatti Ryanair, per voce del suo amministratore delegato Michael O'Leary, aveva dichiarato che non avrebbe installato la tecnologia sui propri aerei poiché non l’aveva ritenuta conveniente. E questo aveva innescato anche un battibecco social con lo stesso Elon Musk: lo scontro era degenerato in una serie di insulti tra i due, che era stato sfruttato dallo stesso O'Leary per una campagna pubblicitaria sul prezzo contenuto dei biglietti. Secondo Ryanair il wi-fi di Musk sarebbe stato troppo costoso, e l’azienda avrebbe dovuto fa ricadere gli aumenti sui clienti che sarebbero poco interessati a internet per tratte molto corte.

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