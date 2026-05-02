Attivo da inizio maggio, il progetto è stato sviluppato insieme all’agenzia Anema District in collaborazione con Produzioni Dal Basso. È la prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation ascolta articolo

Il primo maggio è diventato operativo il progetto UpWithDown, ideato e promosso da AIPD (Associazione italiana persone con sindrome di Down), sviluppato insieme all’agenzia di comunicazione Anema District e grazie alla collaborazione di Produzioni Dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation. Non soltanto lavoro, dunque ma impresa: da oggi le persone con sindrome di Down possono contare su qualcuno che investa sulle loro buone idee e le trasformi in progetti e poi, se tutto va bene, in attività imprenditoriali.

UpWithDown: “Chiediti cosa io posso fare per te” Sulla pagina dedicata, da inizio maggio saranno pubblicati i progetti imprenditoriali di persone con sindrome di Down che, dopo essere stati visionati e perfezionati da AIPD, potranno essere finanziati. Preziosa la partecipazione del Comune di Roma, che contribuirà a far conoscere la piattaforma grazie a una capillare campagna di comunicazione, attraverso affissioni, pubblicazioni su led e trasmissioni radio, dall’11 al 17 maggio. L’obiettivo è fare in modo che sempre più proposte progettuali sbarchino sulla piattaforma e possano trovare, non soltanto l’aiuto e il sostegno di AIPD, ma anche il finanziamento di singoli sostenitori o aziende disposti a scommettere su queste idee e farle diventare realtà.

UpWithDown

I progetti già avviati: Paolo e la sua idea di agriturismo Da ottobre a oggi sono 12 le proposte che sono state condivise con lo staff di AIPD dedicato alla piattaforma. Due hanno preso la forma di progetto e da oggi sono visibili sul sito, con tutte le indicazioni necessarie per chi volesse aiutarle e sostenerle economicamente. Il primo è il progetto di Paolo, che lavora in un laboratorio che produce pasta fresca e ama cucinare, grazie a una lunga esperienza di formazione e tirocini. Oggi vuole trasformare le sue competenze in impresa, dando vita a un agriturismo con camere e ristorante. Paolo non parla, ma si fa capire molto bene: durante i mesi del covid, ha disegnato su un foglio quello che aveva in mente: un campo con gli animali e un edificio con le camere e un ristorante. “Da quel giorno, è diventata un’idea fissa - racconta il papà - Abbiamo capito che è un desiderio vero e sano, che vale il suo futuro e la sua autonomia, anche quando noi non ci saremo più. E per questo abbiamo deciso di aiutarlo a realizzarlo”. Finora è stata infatti la famiglia a sostenere il suo progetto, acquistando la terra e l’immobile e avviando tutte le pratiche necessarie per la ristrutturazione. “Adesso entra in gioco AIPD, che sta fornendo tutto il supporto necessario per portare avanti il progetto e trovare ulteriori risorse - spiega Daniele Castignani, referente della piattaforma Up with Down per AIPD Nazionale - Abbiamo lavorato tanto con Paolo e la sua famiglia, esaminando e verificando la validità del progetto. Oggi possiamo dire di essere certi che questo progetto meriti di essere sostenuto. Siamo fiduciosi che troverà finanziatori pronti a sostenerlo e non vediamo l’ora di partecipare all’inaugurazione, alla quale Paolo ha promesso di invitarci”.

Paolo nel suo agriturismo

Il progetto di Alice e il suo amore per la moda L’altro progetto che inaugura la piattaforma UpWithDown è quello di Alice Gennaro, che da tempo vende vestiti usati e vintage su Vinted. Molto più che un passatempo, per Alice è una vera passione, unita a buon gusto e competenze acquisite nel tempo. “Grazie anche all’aiuto di mia mamma e di alcune amiche, ho creato uno spazio nel nostro garage, dove tengo i vestiti, li lavo e li preparo per la spedizione. Ho una scrivania con un computer, un armadio, una lavatrice e le scatole per preparare i pacchi”. Grazie alla sua passione e alle sue capacità, Alice è diventata un’influencer: il suo profilo Instagram, che utilizza in modo professionale per promuovere la sua attività, ha quasi 35.000 follower, mentre su Vinted ha tutte ottime recensioni. Non un gioco né un hobby, dunque, ma un vero e proprio lavoro, che ora può crescere fino a diventare impresa.