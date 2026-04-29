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Fed, Kevin Warsh presidente: ok da commissione bancaria Senato Usa

Economia
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La sua conferma sarà ora sottoposta al voto dell'intero Senato che, con ogni probabilità, avverrà nei prossimi giorni consentendo così a Warsh di assumerà l'incarico per il 15 maggio, quando scade il mandato di Jerome Powell

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La commissione finanziaria del Senato approva la nomina di Kevin Warsh alla presidenza della Fed. Warsh è stato approvato con 13 voti a favore e 11 contrari. La sua conferma sarà ora sottoposta al voto dell'intero Senato che, con ogni probabilità, avverrà nei prossimi giorni consentendo così a Warsh di assumerà l'incarico per il 15 maggio, quando scade il mandato di Jerome Powell. 

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