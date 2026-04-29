Fed, Kevin Warsh presidente: ok da commissione bancaria Senato Usa

La sua conferma sarà ora sottoposta al voto dell'intero Senato che, con ogni probabilità, avverrà nei prossimi giorni consentendo così a Warsh di assumerà l'incarico per il 15 maggio, quando scade il mandato di Jerome Powell

La commissione finanziaria del Senato approva la nomina di Kevin Warsh alla presidenza della Fed. Warsh è stato approvato con 13 voti a favore e 11 contrari. La sua conferma sarà ora sottoposta al voto dell'intero Senato che, con ogni probabilità, avverrà nei prossimi giorni consentendo così a Warsh di assumerà l'incarico per il 15 maggio, quando scade il mandato di Jerome Powell.