La morte del numero uno di Eni resta avvolta nel mistero. Le autorità giudiziarie che hanno indagato negli anni non hanno mai stabilito con certezza se si sia trattato di un incidente oppure di un omicidio. Ad inizio anni Sessanta il colosso petrolifero italiano cresceva ad un ritmo elevato e con esso il numero di nemici. Poco prima della scomparsa, a soli 56 anni, Mattei stava preparando un altro colpo storico per spezzare l'oligopolio: un accordo con la Esso per la fornitura di greggio. Come ricorda Il Post, un’inchiesta condotta dalla procura di Pavia – chiusa nel 2003 – accertò la presenza di un ordigno esplosivo sul velivolo. I mandanti però non sono mai stati individuati.

Secondo alcune ipotesi, mai confutate, la mafia italiana potrebbe aver agito per conto della mafia italoamericana a causa di contrasti con le Sette Sorelle. Un'altra pista porterebbe invece all'Algeria. Mattei aveva ricevuto minacce dall’Organisation de l’Armée Secrète, gruppo dell'estrema destra francese che, con attentati e omicidi, contrastava l'indipendenza del Paese nordafricano da Parigi, ottenuta proprio nel 1962.