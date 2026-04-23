Piano Mattei, diffida del nipote al governo Meloni per uso cognome

Pietro Mattei avrebbe inviato una mail certificata alla presidenza del Consiglio spiegando che loro zio sarebbe stato distante dalle scelte dell'attuale esecutivo. Ma la sorella Rosangela si dissocia

Pietro Mattei, uno dei nipoti ed eredi dell'imprenditore e fondatore dell'Eni Enrico Mattei, scomparso nel 1962, ha diffidato il governo Meloni dall'usare il cognome per il Piano Mattei, il progetto di partenariato con l'Africa portato avanti dall'esecutivo.

Cosa è successo

Mattei, riporta La Stampa, avrebbe inviato una mail certificata alla presidenza del Consiglio, spiegando che lo zio si sarebbe trovato in disaccordo con le scelte dell'attuale governo. Il nipote dell'imprenditore avrebbe anche reclamato all'Eni lettere e quadri appartenuti allo zio, tra cui due nature morte di Giorgio Morandi. Sarebbe già pronta una citazione in sede civile al tribunale di Macerata a cui, però, l'azienda avrebbe risposto così: "I beni rientrano nel patrimonio aziendale di Eni". "

All'inizio ho detto: 'Vediamo che fanno'. Ma adesso trovo veramente inaccettabile le politiche del governo sull'immigrazione, sui costi dell'energia, sui rapporti con gli Stati Uniti", ha detto Pietro Mattei a La Stampa, sottolineando come lo zio "aveva sfidato gli americani, non era il loro servo" mentre Meloni "non compra gas dai russi perché deve comprarlo da Washington e assiste inerme a un genocidio in Palestina. Se lo immagina Mattei di fronte a questo?".