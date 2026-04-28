Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Turismo outdoor, in Italia 68 milioni di turisti nel 2025: in aumento in tutta Europa

Economia
©IPA/Fotogramma

Secondo un'analisi di Human Company e Thrends, nel 2026 l'impatto economico del turismo outdoor, una forma di viaggio sostenibile incentrata sull'esperienza diretta nella natura, potrebbe superare i 9 miliardi di euro. I pernottamenti in campeggi, resort e villaggi nel nostro Paese saranno infatti 68,4 milioni: +0,4% rispetto ai dati del 2025

ascolta articolo

Circa 68 milioni di turisti in Italia nel 2025. E quest'anno il numero è destinato ad aumentare. A dirlo è un'analisi di Human Company e Thrends, società di marketing turistico, riportata da Il Sole 24 Ore. Nel 2026 l'impatto economico del turismo outdoor, una forma di viaggio sostenibile incentrata sull'esperienza diretta nella natura, potrebbe superare i 9 miliardi di euro. Quest’anno, i pernottamenti in campeggi, resort e villaggi nel nostro Paese, il secondo mercato a livello europeo, saranno 68,4 milioni: +0,4% rispetto ai dati del 2025. 

L'impatto economico del turismo outdoor

Secondo le stime, la spesa diretta per le vacanze all’aria aperta in Italia supererà i 5,12 miliardi di euro, se si considera una spesa media diretta pro capite giornaliera di circa 75 euro. Come riferisce ancora Il Sole 24 Ore, a trainare il turismo outdoor nel nostro Paese saranno gli arrivi dall'estero con 37,8 milioni di notti. Rispetto al periodo pre-Covid, si è registrato un aumento del +14% della domanda estera.

Le mete per il turismo outdoor in Italia

La maggior parte dell'offerta relativa al turismo outdoor si concentra nelle aree a Nord Est, tra il lago di Garda, il delta del Po, la costa del Veneto e la Romagna, dove si trovano i villaggi più grandi. In quest'area nel 2025 si è registrato un 46% di pernottamenti, con circa 31,4 milioni di turisti. A seguire, il Centro ha visto 16,7 milioni di notti, mentre il Sud e le isole 10,6 milioni. Chiude l'elenco il Nord-Ovest, con 9,5 milioni di presenze.

I dati in Europa

Come riferisce ancora il quotidiano economico, l'analisi di Human Company e Thrends ha preso in esame anche l'andamento del turismo outdoor in Europa. Lo scorso anno sono stati registrati circa 3 miliardi di pernottamenti in tutti i tipi di strutture ricettive con un +2,2% rispetto all'anno precedente. La vacanza all’aria aperta ha visto poco più di 413,2 milioni di notti (+14%) di cui quasi 154 milioni solo in Francia. Nel 2025 in sei Paesi (Francia, Italia, Spagna, Germania, Olanda e Croazia) sono stati registrati 351,3 milioni di pernottamenti. Il mercato più importante in Europa per il settore resta la Francia, con una spesa di quasi 3,7 miliardi. 

Leggi anche

Ponte 25 aprile, prenotato 80% camere: montagna e città arte in testa

Economia: Ultime notizie

Patto di stabilità, Dombrovskis: "Italia non ha chiesto deroga"

Economia

Il commissario Ue all'Economia ha ricordato che il nuovo quadro di governance economica è entrato...

Turismo outdoor, in Italia 68 milioni di turisti nel 2025

Economia

Secondo un'analisi di Human Company e Thrends, nel 2026 l'impatto economico del turismo outdoor,...

Istat: "Ruolo indipendente, coordiniamo dati seguendo regole Ue"

Economia

Lo ha spiegato il presidente dell'Istituto intervenuto in audizione alla Camera sul Dfp. Il...

Lavoro, il decreto Primo maggio atteso oggi in Cdm. Cosa contiene

Economia

In attesa delle ultime limature al testo, il provvedimento è atteso nel Consiglio dei ministri in...

Antitrust, Dolomiti Superski propone 30 milioni euro di rimborsi

Economia

La misura arriva dopo l'istrutturia Agcm su presunte pratiche anticoncorrenziali e introduce...

Economia: I più letti