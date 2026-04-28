Turismo outdoor, in Italia 68 milioni di turisti nel 2025

Secondo un'analisi di Human Company e Thrends, nel 2026 l'impatto economico del turismo outdoor, una forma di viaggio sostenibile incentrata sull'esperienza diretta nella natura, potrebbe superare i 9 miliardi di euro. I pernottamenti in campeggi, resort e villaggi nel nostro Paese saranno infatti 68,4 milioni: +0,4% rispetto ai dati del 2025

Circa 68 milioni di turisti in Italia nel 2025. E quest'anno il numero è destinato ad aumentare. A dirlo è un'analisi di Human Company e Thrends, società di marketing turistico, riportata da Il Sole 24 Ore . Nel 2026 l'impatto economico del turismo outdoor, una forma di viaggio sostenibile incentrata sull'esperienza diretta nella natura, potrebbe superare i 9 miliardi di euro. Quest’anno, i pernottamenti in campeggi, resort e villaggi nel nostro Paese, il secondo mercato a livello europeo, saranno 68,4 milioni: +0,4% rispetto ai dati del 2025.

L'impatto economico del turismo outdoor

Secondo le stime, la spesa diretta per le vacanze all’aria aperta in Italia supererà i 5,12 miliardi di euro, se si considera una spesa media diretta pro capite giornaliera di circa 75 euro. Come riferisce ancora Il Sole 24 Ore, a trainare il turismo outdoor nel nostro Paese saranno gli arrivi dall'estero con 37,8 milioni di notti. Rispetto al periodo pre-Covid, si è registrato un aumento del +14% della domanda estera.

Le mete per il turismo outdoor in Italia

La maggior parte dell'offerta relativa al turismo outdoor si concentra nelle aree a Nord Est, tra il lago di Garda, il delta del Po, la costa del Veneto e la Romagna, dove si trovano i villaggi più grandi. In quest'area nel 2025 si è registrato un 46% di pernottamenti, con circa 31,4 milioni di turisti. A seguire, il Centro ha visto 16,7 milioni di notti, mentre il Sud e le isole 10,6 milioni. Chiude l'elenco il Nord-Ovest, con 9,5 milioni di presenze.

I dati in Europa

Come riferisce ancora il quotidiano economico, l'analisi di Human Company e Thrends ha preso in esame anche l'andamento del turismo outdoor in Europa. Lo scorso anno sono stati registrati circa 3 miliardi di pernottamenti in tutti i tipi di strutture ricettive con un +2,2% rispetto all'anno precedente. La vacanza all’aria aperta ha visto poco più di 413,2 milioni di notti (+14%) di cui quasi 154 milioni solo in Francia. Nel 2025 in sei Paesi (Francia, Italia, Spagna, Germania, Olanda e Croazia) sono stati registrati 351,3 milioni di pernottamenti. Il mercato più importante in Europa per il settore resta la Francia, con una spesa di quasi 3,7 miliardi.