La misura arriva dopo l'istrutturia Agcm su presunte pratiche anticoncorrenziali e introduce piena autonomia tariffaria ai consorzi. Dal 2026/2027 previsti rimborsi fino al 20% o sconti fino al 30%, erogati su richiesta e fino a esaurimento fondi ascolta articolo

Eliminazione di ogni forma di coordinamento su prezzi e promozioni tra i consorzi aderenti e introduzione di "benefici economici per i consumatori" sotto forma di rimborsi e sconti sugli skipass, per un totale di 30 milioni di euro. Sono i punti centrali della proposta presentata da Federconsorzi Dolomiti Superski e dai 12 consorzi che ne fanno parte - tra le province di Bolzano, Trento e Belluno - all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), dopo i rilievi emersi dall'istruttoria dello scorso anno sulle presunte violazioni delle norme antitrust. La proposta, validata dall'Agcm, è stata pubblicata ieri per l'avvio del "market test" di 30 giorni, fino al 27 maggio.

Il procedimento avviato dell'Agcm La segnalazione era partita il 25 novembre 2024 dalla società milanese SportIt srl, che denunciava una possibile restrizione concorrenziale dopo il mancato accordo con Dolomiti Superski e i consorzi associati per la vendita online degli skipass tramite la piattaforma SnowIt. Il 1° luglio 2025 l'Autorità, con il supporto del nucleo speciale Antitrust della guardia di finanza, aveva effettuato ispezioni nelle sedi del Dolomiti Superski e dei consorzi, avviando un'istruttoria. Due le condotte anticoncorrenziali contestate: il "coordinamento della politica tariffaria praticata dai consorzi aderenti", esplicitamente previsto dallo statuto del Superski, e la limitazione dell'autonomia dei consorzi nella distribuzione online degli skipass. Dopo una fase interlocutoria, non ancora conclusa, la proposta in 19 pagine è stata formalizzata il 24 marzo e resa pubblica ieri.

Le tariffe: autonomia totale ai consorzi Il pacchetto di misure punta a rimuovere i profili anticoncorrenziali garantendo "piena libertà decisionale" ai consorzi "in merito a prezzi e sconti degli skipass, eliminando ogni asserita forma di coordinamento delle politiche commerciali", rendendo ciascuno libero di "determinare autonomamente la propria strategia imprenditoriale e commerciale". Vengono eliminate tutte le indicazioni dirette o indirette di prezzo, comprese le tre fasce tariffarie finora utilizzate e le soglie di sconto minimo e massimo. L'unica eccezione è lo "skipass di valle", ossia quello valido nel singolo consorzio, definito come "presidio dell'identità del prodotto superiore", il prezzo dovrà essere inferiore a quello del Dolomiti Superski.

Le promozioni: fine del coordinamento centralizzato La proposta prevede l'eliminazione di ogni forma di coordinamento sulle promozioni, salvo la possibilità per il Superski di chiedere l'adesione ai pacchetti "Dolomiti Superpremière" e "Dolomiti Springdays". Sono inoltre previsti: standard minimi qualitativi su offerta sciistica, innevamento, sicurezza; un sistema strutturato di compliance per prevenire condotte anticoncorrenziali e scambi informativi illeciti; una "delibera vincolante" che garantisca la piena autonomia nella distribuzione e commercializzazione degli skipass, anche tramite canali terzi.