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Carburanti, Mimit: prezzo medio benzina self a 1,738 euro al litro, gasolio a 2,059 euro

Economia
©Ansa

Sulle autostrade i valori salgono a 1,789 euro al litro per la verde e 2,118 euro al litro per il diesel. I rilevamenti arrivano dall'Osservatorio prezzi carburanti del ministero 

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Il ministero delle Imprese e del Made in Italy comunica che, secondo gli ultimi rilevamenti dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi - domenica 26 aprile 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità "self service" lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,738 euro al litro per la benzina e 2,059 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,789 euro al litro per la benzina e 2,118 euro al litro per il gasolio.

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- Russian Federation, Russian Federation -20220824-Images Show Extent of Arctic Ice Melt in Barents And Laptev Sea Last Year Researchers from the Department of Evolutionary Biology and Environmental Studies at the University of Zurich took these images of melting ice on the Russian islands of Severnaya Zemlya in the Barents and Laptev Sea region late last summer (2021). They say that images like this are evidence we may experience extreme weather events. The scientists combined earth system modelling, satellite data and local observations for the study. They also analysed an index of sea surface temperatures from the Barents-Kara Sea and found that in years with higher than average Arctic temperatures, changes in atmospheric circulation resulted in an anomalous climate throughout East Asia. In particularly cold years, the unfavorable conditions adversely affected vegetation growth and crop yields, and delayed blossoming. The researchers also estimated a decrease in carbon uptake capacity in the region of 65 megatons of carbon during winter and spring (by way of comparison, fossil fuel emissions in Switzerland are 8.8 megatons of carbon per year). They state the warming of the Arctic caused by human greenhouse gas emissions is causing social and economic harm to humans as far south as the subtropics. Warmer Arctic winters are now also triggering extreme winter weather of this kind in East Asia, an international team of researchers from Switzerland, Korea, China, Japan and the United Kingdom has found. The cooler southern winters reduce vegetation activity in the evergreen subtropics, and continue to negatively affect ecosystems in the spring, for example due to branches broken under heavy snowfall or frost-damaged leaves. During the past few days, the east coast of the United States experienced heavy snowfall and low temperatures as far south as Florida. -PICTURED: General View (Arctic Ice Melt in Barents And Laptev Sea Last Year) -PHOTO by: Gabriela Schaepman-Strub-Arctic Century Expedition 2021/Cover Images/INSTARimages.com -51143361.jpg This is an editorial, rights-managed image. Please contact Instar Images LLC for licensing fee and rights information at sales@instarimages.com or call +1 212 414 0207 This image may not be published in any way that is, or might be deemed to be, defamatory, libelous, pornographic, or obscene. Please consult our sales department for any clarification needed prior to publication and use. Instar Images LLC reserves the right to pursue unauthorized users of this material. If you are in violation of our intellectual property rights or copyright you may be liable for damages, loss of income, any profits you derive from the unauthorized use of this material and, where appropriate, the cost of collection and/or any statutory damages awarded

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