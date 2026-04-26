Il ministero delle Imprese e del Made in Italy comunica che, secondo gli ultimi rilevamenti dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi - domenica 26 aprile 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità "self service" lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,738 euro al litro per la benzina e 2,059 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,789 euro al litro per la benzina e 2,118 euro al litro per il gasolio.