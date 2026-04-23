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Vorwerk, Antitrust apre istruttoria sull'azienda di Folletto e Bimby

Economia
©Ansa

La decisione è arrivata dopo alcune segnalazioni dei consumatori arrivate a partire da novembre 2025. Secondo l'Autorità, Vorwerk avrebbe "interrotto i servizi smart del robot Neato facendo venir meno le funzionalità essenziali di questo apparecchio e rendendolo, di fatto, inutilizzabile"

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L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un'istruttoria nei confronti di Vorwerk Management e Vorwerk Italia, aziende note in particolar modo per la linea di aspirapolvere Folletto e i robot da cucina Bimby. L'ipotesi è quella di pratica commerciale scorretta, e l'istruttoria è stata avviata in seguito ad alcune segnalazioni di consumatori arrivate a partire da novembre 2025.

Le ragioni dell'istruttoria

Secondo quanto diffuso in una nota dall'Antitrust, le società "avrebbero interrotto i servizi smart del robot Neato facendo venir meno le funzionalità essenziali di questo apparecchio e rendendolo, di fatto, inutilizzabile. Secondo l'Autorità, questa condotta potrebbe costituire una pratica commerciale ingannevole e aggressiva, ai sensi degli articoli 20, 21, 22 e 24 del Codice del consumo. Infatti, l'interruzione dei sistemi software di un apparecchio ancora perfettamente funzionante determina una modifica radicale della natura, della caratteristica e del valore del prodotto, ostacolandone la fruizione. Ieri i funzionari dell'Autorità hanno svolto un'ispezione nelle sedi delle società Vorwerk Management s.r.l. e Vorwerk Italia s.a.s., con l'ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza".

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