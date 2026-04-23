Mps, Lovaglio probabile ad e Bisoni verso la presidenza

Le nomine sarebbero passate con i soli voti degli otto consiglieri di Plt Holding. Alla lista sarebbero andate anche le vicepresidenze, assegnate a Flavia Mazzarella e Carlo Corradini, dopo il 49,9% ottenuto in assemblea contro il 38,8% della lista del cda

Il nuovo cda di Mps avrebbe nominato Luigi Lovaglio amministratore delegato e direttore generale e Cesare Bisoni presidente. Le nomine, a quanto si apprende, sarebbero state approvate con i soli voti favorevoli degli otto consiglieri di Plt Holding, inclusi gli stessi Lovaglio e Bisoni. Le vicepresidenze sarebbero state assegnate, sempre a maggioranza, a Flavia Mazzarella e Carlo Corradini, entrambi eletti nella lista di Plt Holding, che in assemblea si sarebbe affermata con il 49,9% dei voti a fronte del 38,8% ottenuto dalla lista del cda.