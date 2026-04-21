Bilancio pubblico, Leo: “Da Dogane ruolo centrale, 88 mld nel 2025"

Il viceministro all’Economia è intervenuto alla conferenza nazionale Antifrode dell’Adm. Dall’Agenzia, ha detto, sono arrivati “88 miliardi al bilancio pubblico nel 2025, con un incremento dell’1,73%”. Poi un commento anche sul verdetto atteso domani di Eurostat sulle finanze pubbliche italiane: “Ce l'abbiamo messa tutta per tenere in equilibrio i conti pubblici”

L’Agenzia delle Dogane e Monopoli svolge un “ruolo centrale” con la sua attività contribuendo per “88 miliardi al bilancio pubblico nel 2025, con un incremento dell’1,73%”. Così il viceministro all’Economia Maurizio Leo è intervenuto alla Conferenza nazionale Antifrode organizzata dall’Adm a Palazzo dell’Informazione dell’Adnkronos. “I numeri parlano chiaro - ha sottolineato Leo - la fiscalità delle accise, dei monopoli e delle dogane vale quasi 88 miliardi nel 2025, con un incremento annuale del 1,73% di cui, approssimando per difetto: 33 miliardi riguardano i prodotti energetici e il gas, 27 le dogane, 15 i tabacchi, 11 i giochi e 1 miliardo e 400 mila euro i prodotti alcolici”.