Eni, scoperto nuovo giacimento di gas in Indonesia

Eni annuncia una nuova importante scoperta a gas effettuata dal pozzo esplorativo Geliga-1, perforato nel blocco Ganal nel bacino del Kutei, a circa 70 km dalla costa del Kalimantan Orientale, nell'offshore indonesiano. Le stime preliminari indicano volumi in posto pari a circa 140 miliardi di metri cubi di gas (5 Tcf) e 300 milioni di barili di condensati nell'intervallo incontrato."La grande scoperta a gas di Geliga conferma il potenziale strategico del bacino di Kutei, in Indonesia, e rende disponibili nuovi significativi volumi per i mercati nazionali e internazionali", si legge in una nota.