Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Eni, scoperto nuovo giacimento di gas in Indonesia

Economia

Individuato dal pozzo esplorativo Geliga-1, perforato nel blocco Ganal nel bacino del Kutei, a circa 70 km dalla costa del Kalimantan Orientale, nell'offshore indonesiano

ascolta articolo

Eni annuncia una nuova importante scoperta a gas effettuata dal pozzo esplorativo Geliga-1, perforato nel blocco Ganal nel bacino del Kutei, a circa 70 km dalla costa del Kalimantan Orientale, nell'offshore indonesiano. Le stime preliminari indicano volumi in posto pari a circa 140 miliardi di metri cubi di gas (5 Tcf) e 300 milioni di barili di condensati nell'intervallo incontrato."La grande scoperta a gas di Geliga conferma il potenziale strategico del bacino di Kutei, in Indonesia, e rende disponibili nuovi significativi volumi per i mercati nazionali e internazionali", si legge in una nota. 

Economia: Ultime notizie

730 precompilato 2026, da quando è disponibile e cosa si può detrarre

Economia

Con l’avvio della nuova stagione fiscale prende forma anche il calendario del modello 730...

Da stipendi ad assunzioni, possibili misure del decreto Primo Maggio

Economia

Si sta avvicinando sempre più la Festa dei lavoratori e, in questa occasione, il governo guidato...

Iran, caro-carburante spinge prezzi cibo: ecco quali sono aumentati

Economia

La guerra scoppiata in Medio Oriente, con la conseguente chiusura dello Stretto di Hormuz e...

Milano Design Week, salgono gli affitti: fino a 5.460 euro a settimana

Economia

Il canone medio settimanale di un'abitazione nel capoluogo lombardo - e dintorni - segna aumenti...

Guerra in Medio Oriente, con l'auto elettrica risparmi fino al 53%

Economia

La crisi in Medio Oriente ha ampliato la forbice tra auto elettriche e vetture termiche,...

Economia: I più letti