Live Nation colpevole di monopolio, la sentenza della giuria Usa

Ticketmaster e Live Nation detengono monopoli illegali, secondo una giuria statunitense. Ticketmaster e la sua società madre Live Nation hanno illegalmente monopolizzato il mercato statunitense degli eventi dal vivo, secondo quanto stabilito mercoledì da una giuria di New York, al termine di un processo sulle tattiche adottate dalla società nei rapporti con locali e artisti. Il verdetto rappresenta una pubblica condanna per il più grande rivenditore di biglietti per concerti degli Stati Uniti, criticato da fan e artisti, tra cui Taylor Swift. Il tribunale non ha ancora stabilito le sanzioni, ma le azioni delle società concorrenti nel settore della vendita di biglietti sono schizzate alle stelle, approfittando della prospettiva di una maggiore concorrenza.