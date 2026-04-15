Dieselgate, class action record Altroconsumo: risarcimenti per 43 mln

Dieselgate, class action record di Altroconsumo: risarcimenti per 43 mln a 46mila utentiEconomia
È il più grande risultato mai ottenuto nel nostro Paese con una class action, che mette fine dopo dieci anni alla vicenda sulle emissioni Volkswagen. I rimborsi per oltre 46mila consumatori vanno da 550 a 1.100 euro per veicolo
Si chiude la vicenda risarcimenti in merito alla vicenda Dieselgate. Oltre 46.700 consumatori hanno sottoscritto la soluzione negoziata da Altroconsumo e Volkswagen. La vicenda nata nel 2015 rappresenta il più importante esito di una azione collettiva nel nostro Paese.
Il totale dei risarcimenti sfiora i 43 milioni di euro: più precisamente si ferma a 42.844.354, 11 euro.
L'importo dei risarcimenti
A maggio 2024 Altroconsumo e Volkswagen avevano raggiunto un accordo a favore dei consumatori. Coloro che, tra il 2009 e il 2015, avevano acquistato uno dei veicoli coinvolti nella vicenda riguardante le emissioni delle auto diesel e che erano stati ammessi dal giudice all’azione collettiva, hanno potuto così ricevere importi dai 550 ai 1.100 euro per singola autovettura (ulteriormente incrementati di 300 euro in caso di comproprietari).