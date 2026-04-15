Dieselgate, class action record Altroconsumo: risarcimenti per 43 mln

L'importo dei risarcimenti

A maggio 2024 Altroconsumo e Volkswagen avevano raggiunto un accordo a favore dei consumatori. Coloro che, tra il 2009 e il 2015, avevano acquistato uno dei veicoli coinvolti nella vicenda riguardante le emissioni delle auto diesel e che erano stati ammessi dal giudice all’azione collettiva, hanno potuto così ricevere importi dai 550 ai 1.100 euro per singola autovettura (ulteriormente incrementati di 300 euro in caso di comproprietari).