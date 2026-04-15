Amancio Ortega è l'imprenditore che possiede più immobili al mondo. A dirlo è Forbes, secondo cui il fondatore di Zara vanta il patrimonio immobiliare più alto a livello internazionale: 25 miliardi di dollari, con oltre 200 proprietà in 13 Paesi. Tra gli ultimi acquisti del magnate spagnolo di 90 anni figura lo storico edificio della Canada Post a Vancouver, un polo tecnologico che ospita gli uffici di Amazon, comprato a 850 milioni di dollari. Ma l'affare più importante di Ortega è legato all'acquisto nel 2022 del Royal Bank Plaza, un edificio a Toronto del valore di 916 milioni di dollari.

Il patrimonio di Amancio Ortega

Fondatore della catena internazionale di negozi di abbigliamento Inditex S.A, che controlla il marchio Zara, Ortega si è dedicato anche all'investimento nel settore immobiliare di lusso. Dopo aver venduto una quota del 13,5% dell’azienda per 1,1 miliardi di dollari, come parte dell’Ipo, l'imprenditore spagnolo ha fondato l’holding Pontegadea, attraverso cui ha acquistato il Club Hípico Casas Novas, un centro equestre nella sua regione natale, la Galizia. Tra le sue proprietà figurano, a Madrid, la Torre Picasso nel quartiere degli affari di Azca e la Torre Moeve a nord del Paseo de la Castellana.

Gli altri immobili dell'imprenditore

Tra le altre proprietà del magnate, ci sono la Devonshire House a Londra, acquistata nel 2013 a 671 milioni nel 2013, e il complesso Troy Block a Seattle occupato da Amazon, comprato a 740 milioni nel 2019. Nel 2025 il numero degli immobili di Ortega è aumentato con l'acquisto di nuove case in 8 Paesi diversi: sette edifici per uffici, due hotel, due proprietà industriali, un complesso commerciale di lusso e una torre residenziale. Il tutto per un valore di oltre 3 miliardi di dollari.