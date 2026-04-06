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Singapore Airlines apre le vendite per il nuovo scalo di Sydney

Economia

Si tratta della prima compagnia aerea a vendere biglietti per il Western Sydney International. Il collegamento giornaliero con Changi inizierà il 23 novembre, consolidando la presenza del vettore nel nuovo hub australiano da 5,3 miliardi di dollari. Fino ad oggi, la totalità del traffico internazionale è stata gestita dallo storico scalo Kingsford Smith

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Singapore Airlines ha segnato un primato commerciale diventando la prima compagnia aerea a vendere biglietti per il Western Sydney International. Il collegamento giornaliero con Changi inizierà il 23 novembre, consolidando la presenza del vettore nel nuovo hub australiano da 5,3 miliardi di dollari. Fino ad oggi, la totalità del traffico internazionale è stata gestita dallo storico scalo Kingsford Smith. Il nuovo aeroporto Nancy-Bird Walton è stato costruito per decongestionare lo spazio aereo e sostenere la rapida crescita demografica ed economica dell'area occidentale della metropoli. Nonostante l'efficienza della nuova struttura, i primi passeggeri dovranno affrontare sfide logistiche significative. Al momento dell'apertura, prevista per fine ottobre, i collegamenti rapidi con il centro cittadino saranno ancora limitati, costringendo i viaggiatori a tempi di percorrenza più lunghi rispetto al principale scalo cittadino per raggiungere il cuore di Sydney. 

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©Ansa

Su un totale oggi di circa 450 movimenti aerei in partenza, risultano una cinquantina, al momento, i voli cancellati, quasi esclusivamente su rotte interne o europee, dall'operativo all'aeroporto di Fiumicino a causa della serie di agitazioni che interessano, dalle 14 alle 18, il trasporto aereo. Oltre allo sciopero proclamato da alcune sigle sindacali dei controllori di volo, incrociano le braccia anche i lavoratori delle compagnie low cost, come i piloti ed assistenti di volo di Ryanair, Malta Air e della società CrewLink, di Easy Jet Volotea, accanto all'agitazione, proclamata da Cub Trasporti ed Usb, nel comparto del trasporto aereo e dell'indotto. I voli cancellati sono stati o vengono riprogrammati. ANSA/TELENEWS
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