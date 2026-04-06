Singapore Airlines apre le vendite per il nuovo scalo di Sydney

Si tratta della prima compagnia aerea a vendere biglietti per il Western Sydney International. Il collegamento giornaliero con Changi inizierà il 23 novembre, consolidando la presenza del vettore nel nuovo hub australiano da 5,3 miliardi di dollari. Fino ad oggi, la totalità del traffico internazionale è stata gestita dallo storico scalo Kingsford Smith
Singapore Airlines ha segnato un primato commerciale diventando la prima compagnia aerea a vendere biglietti per il Western Sydney International. Il collegamento giornaliero con Changi inizierà il 23 novembre, consolidando la presenza del vettore nel nuovo hub australiano da 5,3 miliardi di dollari. Fino ad oggi, la totalità del traffico internazionale è stata gestita dallo storico scalo Kingsford Smith. Il nuovo aeroporto Nancy-Bird Walton è stato costruito per decongestionare lo spazio aereo e sostenere la rapida crescita demografica ed economica dell'area occidentale della metropoli. Nonostante l'efficienza della nuova struttura, i primi passeggeri dovranno affrontare sfide logistiche significative. Al momento dell'apertura, prevista per fine ottobre, i collegamenti rapidi con il centro cittadino saranno ancora limitati, costringendo i viaggiatori a tempi di percorrenza più lunghi rispetto al principale scalo cittadino per raggiungere il cuore di Sydney.
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Aeroporti italiani, ecco i primi 10 scali per numero di passeggeri
Secondo il bilancio di Assaeroporti sono stati 220 milioni i viaggiatori che sono passati per gli scali italiani nel corso del 2024, un numero in crescita rispetto al 2023 e che segna il ritorno del traffico ai valori pre-Covid. In testa alla classifica per numero di transiti c’è Roma Fiumicino, che sfiora i 50 milioni, e sul podio si piazzano anche due aeroporti lombardi come Malpensa e Bergamo, con rispettivamente 28,9 e 17,3 milioni