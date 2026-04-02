Il Gruppo chiude l'anno con ricavi e marginalità in crescita, rafforzando il percorso verso una Multiutility industriale. Registra un avanzamento deciso dell'integrazione interna e della digitalizzazione, con risultati solidi in tutti i settori. Energia, gas, idrico e ambiente contribuiscono a un quadro complessivo stabile nonostante il contesto complesso

Il Consiglio di Amministrazione di Plures ha approvato il progetto di bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 e la rendicontazione di sostenibilità integrata, in linea con la direttiva europea sulla trasparenza Esg. Il 2025 si è chiuso con un quadro in crescita e con un rafforzamento significativo del Gruppo, impegnato nel percorso di trasformazione verso una Multiutility di scala industriale. Il contributo di Publiacqua, consolidata dal giugno 2024, insieme al processo di integrazione e agli investimenti realizzati nel periodo, è la testimonianza dell'impegno nel progetto di superamento della frammentazione dei servizi pubblici locali.

"Un salto di scala industriale"

"Il 2025 rappresenta un passaggio chiave nel percorso di crescita di Plures, con un deciso salto di scala industriale sostenuto da oltre 540 milioni di euro di investimenti e da una crescita significativa di tutti i principali indicatori economici", ha dichiarato l'amministratore delegato di Plures, Alberto Irace. "Stiamo costruendo una multiutility integrata, capace di operare su più settori in modo efficiente e competitivo, rafforzando al tempo stesso la nostra presenza nell'energia, nell'ambiente e nel servizio idrico. Le operazioni realizzate e il percorso di digitalizzazione ci consentono di migliorare la qualità dei servizi e di sostenere un piano di sviluppo solido e duraturo".

"I risultati approvati confermano la solidità di un progetto che nasce dai territori e che trova nella capacità di fare sistema la propria forza", ha commentato il presidente di Plures, Lorenzo Perra. "Il rafforzamento della presenza nel servizio idrico, anche alla luce delle recenti evoluzioni, rappresenta un passaggio strategico per garantire una gestione sempre più integrata ed efficiente di una risorsa fondamentale. Plures si conferma così un attore capace di coniugare crescita industriale e responsabilità pubblica, contribuendo allo sviluppo sostenibile delle comunità che serve".