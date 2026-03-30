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Economia

In difesa del prezzo di mercato

Andrea Bignami

Andrea Bignami

Il caro benzina che stiamo vivendo ha riacceso la tentazione del prezzo imposto per legge. Ma la storia ci insegna che bloccare i prezzi non protegge nessuno, anzi. Dal suk medievale agli algoritmi di Ticketmaster, passando per il Venezuela di Maduro, il prezzo libero è quasi sempre meglio di quello che sta fermo per decreto. Una difesa, con garbo, del libero mercato

 

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