In difesa del prezzo di mercato

Il caro benzina che stiamo vivendo ha riacceso la tentazione del prezzo imposto per legge. Ma la storia ci insegna che bloccare i prezzi non protegge nessuno, anzi. Dal suk medievale agli algoritmi di Ticketmaster, passando per il Venezuela di Maduro, il prezzo libero è quasi sempre meglio di quello che sta fermo per decreto. Una difesa, con garbo, del libero mercato