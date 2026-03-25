Il restante 60% resterà in capo alla famiglia Cerea, che in sessant’anni di attività ha reso Da Vittorio uno dei simboli più autentici dell’eccellenza italiana a tavola. L’operazione segna l’incontro tra due famiglie di imprenditori accomunate da una visione di lungo periodo, da una forte identità valoriale e da un approccio che coniuga tradizione, creatività, innovazione e vocazione internazionale ascolta articolo

La famiglia Cerea, fondatrice e guida del Gruppo della ristorazione Da Vittorio - Vicook, e Ou(r) Group, holding della famiglia Ruffini, annunciano una partnership che prevede l’ingresso di Ou(r) Group nelle società operative facenti capo alla famiglia Cerea con una quota del 40%. Il restante 60% resterà in capo alla famiglia Cerea, che in sessant’anni di attività ha reso Da Vittorio uno dei simboli più autentici dell’eccellenza italiana a tavola.

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L'operazione Con il proprio contributo strategico e operativo, fa sapere una nota, Ou(r) Group affiancherà la famiglia Cerea in una nuova fase di sviluppo in Italia e all’estero. Un percorso che ha l’ambizione di rafforzare ulteriormente il posizionamento del Gruppo Da Vittorio e che avverrà nel pieno rispetto della sua identità. "L’alleanza con la famiglia Cerea nasce da una profonda sintonia imprenditoriale. Da Vittorio rappresenta una straordinaria storia familiare che ha trasformato la maestria gastronomica italiana in un modello consolidato e affermato internazionalmente. La partnership nasce dalla volontà di costruire insieme un percorso di lungo termine, preservando l’autenticità e i valori che da sempre contraddistinguono questo grande Gruppo" ha commentato Pietro Ruffini, Amministratore Delegato di Ou(r) Group.