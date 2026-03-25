Da Vittorio, Remo Ruffini compra 40% del gruppo: storica partnership con famiglia CereaEconomia
Il restante 60% resterà in capo alla famiglia Cerea, che in sessant’anni di attività ha reso Da Vittorio uno dei simboli più autentici dell’eccellenza italiana a tavola. L’operazione segna l’incontro tra due famiglie di imprenditori accomunate da una visione di lungo periodo, da una forte identità valoriale e da un approccio che coniuga tradizione, creatività, innovazione e vocazione internazionale
La famiglia Cerea, fondatrice e guida del Gruppo della ristorazione Da Vittorio - Vicook, e Ou(r) Group, holding della famiglia Ruffini, annunciano una partnership che prevede l’ingresso di Ou(r) Group nelle società operative facenti capo alla famiglia Cerea con una quota del 40%. Il restante 60% resterà in capo alla famiglia Cerea, che in sessant’anni di attività ha reso Da Vittorio uno dei simboli più autentici dell’eccellenza italiana a tavola.
L'operazione
Con il proprio contributo strategico e operativo, fa sapere una nota, Ou(r) Group affiancherà la famiglia Cerea in una nuova fase di sviluppo in Italia e all’estero. Un percorso che ha l’ambizione di rafforzare ulteriormente il posizionamento del Gruppo Da Vittorio e che avverrà nel pieno rispetto della sua identità. "L’alleanza con la famiglia Cerea nasce da una profonda sintonia imprenditoriale. Da Vittorio rappresenta una straordinaria storia familiare che ha trasformato la maestria gastronomica italiana in un modello consolidato e affermato internazionalmente. La partnership nasce dalla volontà di costruire insieme un percorso di lungo termine, preservando l’autenticità e i valori che da sempre contraddistinguono questo grande Gruppo" ha commentato Pietro Ruffini, Amministratore Delegato di Ou(r) Group.
Cerea: percorso per rafforzare il posizionamento del gruppo
“Abbiamo scelto di aprire il capitale a Ou(r) Group perché riconosciamo nella famiglia Ruffini un partner con cui condividiamo principi, visione e ambizione. Per noi è fondamentale continuare a crescere restando fedeli alla nostra storia e al nostro modo di fare impresa e di innovare. Questa partnership rappresenta un passo importante per rafforzare la nostra presenza internazionale e affrontare le sfide future con un alleato solido e orientato al lungo periodo" il commento della famiglia Cerea.