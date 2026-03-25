Mondadori presenta un'offerta per la scolastica di Hoepli

L'offerta è stata sottoposta al liquidatore nominato il 10 marzo dall'assemblea dei soci di Hoepli. "Eventuali ulteriori sviluppi saranno oggetto di comunicazione al mercato", dice Mondadori

Il gruppo Mondadori ha sottoposto al liquidatore, nominato lo scorso 10 marzo dall'assemblea dei soci di Hoepli, un'offerta per l'acquisizione del ramo d'azienda relativo all'editoria scolastica della storica casa editrice. Lo rende noto Mondadori, aggiungendo che "eventuali ulteriori sviluppi saranno oggetto di comunicazione al mercato".

La conferma della liquidatrice di Hoepli

La liquidatrice di Hoepli, Laura Limido, conferma che "nell'ambito della procedura di liquidazione in corso, è pervenuta una proposta da parte del gruppo Mondadori avente ad oggetto il ramo aziendale di editoria scolastica". Lo si legge in un comunicato della Hoepli, nel quale si aggiunge che "la proposta sarà immediatamente sottoposta a un'attenta analisi del relativo contenuto, sotto il profilo giuridico ed economico, con il supporto dei professionisti che affiancano la liquidatrice, ai fini delle valutazioni di competenza nell'interesse della procedura di liquidazione". La nota conclude: "Allo stato, la ricezione della proposta non comporta alcuna decisione né assunzione di impegni in ordine alla sua accettazione, restando ogni valutazione riservata all'esito degli approfondimenti e delle verifiche ritenute necessarie. Sino al completamento di tali attività, non verranno rilasciati ulteriori commenti sul contenuto della proposta o sugli esiti del relativo iter di valutazione".