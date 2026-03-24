Prosecco in Australia, l'accordo con l'Ue sull'utilizzo del nome

È stato siglato un nuovo accordo commerciale tra Unione europea e Australia, annunciato durante la visita a Canberra e Sydney della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. L'intesa prevede l'eliminazione dei dazi su numerosi prodotti agricoli da entrambe le parti e introduce concessioni significative sulle denominazioni alimentari: ai produttori australiani di vino prosecco sarà consentito usare questo nome per il mercato interno, le esportazioni dovranno però cessare entro dieci anni. L'Australia diventa così il primo Paese a ottenere una deroga di questo tipo.

L'accordo commerciale

Sono previste aperture anche per il settore caseario: i produttori locali potranno commercializzare come "parmesan" i formaggi simili al Parmigiano, mentre l'uso delle denominazioni "feta" e "gruyere" sarà consentito solo entro limiti più stringenti. L'accordo amplia inoltre le quote di carne australiana destinata al mercato europeo, elimina i dazi australiani sulle auto europee e quelli europei su alcune materie prime critiche provenienti dall'Australia, tra cui litio e idrogeno.

Parallelamente, Ue e Australia hanno adottato un nuovo "partenariato per la sicurezza e la difesa" e hanno concluso i negoziati per un accordo di libero scambio. L'intesa è stata finalizzata durante l'incontro bilaterale tra von der Leyen e il primo ministro Anthony Albanese. Secondo le stime, l'accordo potrebbe far crescere le esportazioni europee fino al 33% nel prossimo decennio, raggiungendo un valore annuo di circa 17,7 miliardi di euro. I settori più interessati saranno quello caseario, l'automotive e il comparto chimico.