In questo contesto le aziende e gli inventori italiani hanno presentato un totale di 4.767 domande di brevetto, un calo del -1,8% rispetto al 2024, ma nonostante questa lieve flessione l'Italia sale nella classifica generale attestandosi al decimo posto a livello globale e in Ue si pone davanti alla Svezia e segue Germania, Francia, Paesi Bassi. "Si tratta di dati" - ha aggiunto Romano Götsch - che permettono di poter osservare in anticipo quel che vedremo poi sul mercato, generalmente di due o tre anni, e identificare i settori in maggiore crescita".

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