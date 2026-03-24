Introduzione
Nonostante un calo nelle domande di brevetto, l'Italia entra nella Top 10 della classifica Ue: è questo uno dei dati più rilevanti che emerge dal rapporto Technology Dashboard 2025, pubblicato dall'Ufficio europeo dei brevetti, Epo
Quello che devi sapere
Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto le più innovative
A guidare le domande di brevetti nel Paese è il settore dei trasporti e automotive, con Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto che confermano il loro status di regioni più innovative. Tra le aziende si confermano al top Coesia, Ferrari e Iveco Group, mentre tra i centri di ricerca spicca il Consiglio Nazionale delle Ricerche, primo in Italia e tra i primi 15 in Europa.
Guadagnata una posizione rispetto alla precedente graduatoria
"Seppur si sia registrata anche quest'anno, per il secondo anno consecutivo, una flessione del numero di brevetti europei registrati, l'Italia sale di una posizione e si inserisce al decimo posto assoluto e quarto Paese tra gli Sati dell'Unione Europea", ha detto Roberta Romano Götsch, chief sustainability officer dell'Epo.
Numero record di domande lo scorso anno
Il rapporto noto finora come Patent index traccia ogni anno la panoramica dell'innovazione mondiale sulla base delle richieste di brevetto. Lo scorso anno ha ricevuto un numero record di 201.974 domande, con un incremento del +1,4% rispetto al 2024.
Dietro solo Germania, Francia e Paesi Bassi
In questo contesto le aziende e gli inventori italiani hanno presentato un totale di 4.767 domande di brevetto, un calo del -1,8% rispetto al 2024, ma nonostante questa lieve flessione l'Italia sale nella classifica generale attestandosi al decimo posto a livello globale e in Ue si pone davanti alla Svezia e segue Germania, Francia, Paesi Bassi. "Si tratta di dati" - ha aggiunto Romano Götsch - che permettono di poter osservare in anticipo quel che vedremo poi sul mercato, generalmente di due o tre anni, e identificare i settori in maggiore crescita".
Mai così tante domande di brevetto unico
Nel complesso l’Epo ha ricevuto 201.974 domande di brevetto unico nel 2025, mai così tante secondo il Technology Dashboard 2025. Rispetto al 2024 si tratta di un incremento dell’1,4%. "Il record di domande sottolinea la capacità innovativa dell’Europa e il suo appeal come polo tecnologico globale", osserva António Campinos, presidente dell’Epo.